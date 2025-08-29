В Серпухове завершили капремонт школы №2
Капитальный ремонт здания школы №2, расположенного в Серпухове на улице Луначарского, 31, завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводились по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
«В ходе капремонта в здании обновили фасад и кровлю, заменили все инженерные системы, модернизировали пожарную и охранную сигнализации, а также систему видеонаблюдения», — говорится в сообщении.В настоящее время на объекте завершают обустройство входной зоны, восстановление покрытия пришкольного стадиона и благоустройство прилегающей территории.
Школа откроется 1 сентября.