В Серпухове завершили капремонт школы №2

29 августа 2025, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы №2, расположенного в Серпухове на улице Луначарского, 31, завершён. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводились по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«В ходе капремонта в здании обновили фасад и кровлю, заменили все инженерные системы, модернизировали пожарную и охранную сигнализации, а также систему видеонаблюдения», — говорится в сообщении.