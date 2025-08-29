В Клину капитально отремонтируют школу 1962 года постройки
Здание лицея №10 имени Менделеева в Клину, построенное 63 года назад, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Лицей расположен по адресу: Бородинский проезд, дом №23.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание общей площадью более 4,1 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить ремонт нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 470 миллионов 294 тысячи 334 рублей 34 копеек. Заявки на подряд принимаются до 10 сентября.