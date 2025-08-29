В Выборгском районе Петербурга открыли три новые школы
В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли три новые школы. Об этом рассказал глава районной администрации Виктор Полунин в интервью «Петербургскому дневнику».
Отмечается, что Выборгский район является одним из самых населенных в Петербурге. Всего здесь насчитывается 144 образовательных учреждения: 76 детских садов, 61 школа, пять центров дополнительного образования и два специализированных учреждения поддержки педагогов.
«Образование занимает почти три четверти всех расходов бюджета района – порядка 25 миллиардов рублей ежегодно. В приоритете и питание воспитанников и учащихся — больше 7 миллиардов рублей. 2 миллиарда 734 миллиона рублей в этом году израсходовано на ремонт и антитеррористическую безопасность», — рассказал Полунин.
Он добавил, что ещё более 587 миллионов рублей было потрачено на капремонты, поскольку большинство садов и школ было построено в советское время.
По словам Полунина, в этом году в Выборгском районе откроется три новых школы.
Тем временем губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил строящуюся в Новокузнецком районе Загорскую школу, пишет «Сiбдепо».
«Здесь есть все для проработки всех групп мышц, а также для кардионагрузок. Не удержался, и сделал три подхода к станку, выполнил жим лежа», — приводит издание слова Середюка.
Он пояснил, что новая школа будет рассчитана на 250 учеников начальных классов. На прилегающей территории уже оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, уличные тренажеры, воркаут-комплексы и полосу препятствий.