В Выборгском районе Петербурга открыли три новые школы

29 августа 2025, 14:37

Фото: iStock/gorodenkoff

В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли три новые школы. Об этом рассказал глава районной администрации Виктор Полунин в интервью «Петербургскому дневнику».





Отмечается, что Выборгский район является одним из самых населенных в Петербурге. Всего здесь насчитывается 144 образовательных учреждения: 76 детских садов, 61 школа, пять центров дополнительного образования и два специализированных учреждения поддержки педагогов.





«Образование занимает почти три четверти всех расходов бюджета района – порядка 25 миллиардов рублей ежегодно. В приоритете и питание воспитанников и учащихся — больше 7 миллиардов рублей. 2 миллиарда 734 миллиона рублей в этом году израсходовано на ремонт и антитеррористическую безопасность», — рассказал Полунин.

