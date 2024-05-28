В Армении заявили о приостановке вещания первого российского канала

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В армянском мультиплексе прекращена трансляция первого российского канала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высоких технологий Армении.
Ранее сообщалось, что власти Армении намерены расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов. Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в марте обещал заняться решением проблемы вещания телеканалов из России в стране.
В понедельник 27 мая по всей Армении вспыхнули протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала несколько десятков граждан, которые пытались блокировать столичную улицу Абовяна.
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Анастасия Чинкова