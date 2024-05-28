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В Армении заявили о приостановке вещания первого российского канала

28 мая 2024, 21:42
Фото: iStock/simpson

Фото: iStock/simpson

В армянском мультиплексе прекращена трансляция первого российского канала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высоких технологий Армении.


Ранее сообщалось, что власти Армении намерены расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов. Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в марте обещал заняться решением проблемы вещания телеканалов из России в стране.

В понедельник 27 мая по всей Армении вспыхнули протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала несколько десятков граждан, которые пытались блокировать столичную улицу Абовяна.

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#армения
#телевидение
#россия
Климатолог Киселев: Затопление курортных городов из-за ливней летом возможно
28 мая 2024, 22:01

Фото: iStock/Animaflora

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что этим летом возможны погодные аномалии и затопления, в частности курортных городов России из-за ливней.
«Если говорить о статистике Росгидромета – по сравнению с концом прошлого века, число подобных событий увеличилось вдвое. Причём это увеличение происходит за счёт двух факторов: наводнения, ливни и засухи в разных регионах, а также ветровые нагрузки. Поэтому общая тенденция такова, что аномальные погодные явления летом возможны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.

Однако, подчеркнул специалист, и утверждать, что катаклизмы обязательно случатся, тоже нельзя.

До этого, 26 мая, из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении. Сообщалось, что один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения.

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#природа
#погода
#россия
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Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом
28 мая 2024, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные власти активно снабжают устойчивым и доступным интернетом социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, а также комиссий Госсовета на выставке-форуме «Россия».
«Существует государственная программа, которая ставит своей задачей доступный интернет, устойчивую связь и оснащение ими всех учреждений – прежде всего школ, библиотек, медучреждений, чтобы это стало нормой. За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно, и человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области успешно внедряют цифровизацию в разные сферы.
«За эти годы мы существенно внедрили «цифру» в здравоохранение – это и запись к врачу, и телемедицина, и планшеты для работы бригад скорой помощи. Ещё одна сфера – работа общественного транспорта. Сюда относятся безналичная оплата, возможность видеть, когда придёт твой автобус. В сфере образование можно записать ребёнка в школу или детский сад, вести школьный дневник. Всё это очень удобно для человека», – перечислил губернатор.
Он подчеркнул, что во главе угла стоит обратная связь с жителями, которая позволяет видеть в Московской области актуальную карту, меню проблем каждого населённого пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать.

При этом губернатор отметил, что некоторые моменты требуют доработки. Опрос среди 74 глав регионов показал большой спрос на усиление и улучшение качества связи вдоль автомобильных и железных дорог. Особенно это касается удалённых территорий страны.

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#интернет
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Автоэксперт Сажин сравнил переименование ГИБДД в ГАИ с баснями Крылова
28 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Автоэксперт Владимир Сажин поделился, что не видит смысла в переименовании Госавтоинспекции из ГИБДД к историческому названию ГАИ.
По его словам, такая мера напомнила ему басни писателя Ивана Крылова.

«Вы друзья, как ни садитесь, в музыканты не годитесь. От перестановки мест слагаемых итог меняться не будет. А все затраты с переименованием, разбрендированием автомобилей, изменением табличек, формы нашивок, печатей и много другого влетит государству в копеечку. Для чего это было сделано, непонятно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом он выразил уверенность в том, что с возвращением исторического названия престиж Госавтоинспекции возрастёт, желающих работать в ней прибавиться, а количество стражей порядка на дорогах увеличится.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге выросло число нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Как передаёт «Петербургский дневник», в этом году уже было возбуждено более 5 100 исполнительных производств по соответствующим статьям, сами граждане заплатили в городе почти 2 млн рублей штрафов за нарушения.

Ранее стало известно, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ).

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#гибдд
#штраф
#права
#нарушения
#гаи
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IT-эксперт Геллер заявил о бесполезности блокировки номеров мошенников
28 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявил, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.
По его словам, мошенники имеют, как правило, много карт и могут перезвонить с другого номера.

Однако блокировка может стать сигналом для оператора связи, после которого номер будет внесён в специальные списки нежелательных телефонов.

«Вы можете заблокировать номер, скорее всего, он попадёт в базу сомнительных номеров у оператора или провайдера. Если будет много блокировок, они его могут отключить. Но это не панацея, так как нет ничего проще, чем сменить номера. И их очень много у мошенников. От одного конкретного номера вы так избавитесь, но они могут перезвонить с другого номера», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.

Он добавил, что бороться с таким мошенничеством крайне сложно.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности.

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#мошенники
#телефон
#безопасность
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В Истре сообщили о планах по ремонту теплосетей и котельных
В Истре состоялось совещание по вопросам ремонтов на теплосетях и в котельных
28 мая 2024, 20:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В Истре состоялось рабочее совещание по вопросу предстоящих ремонтов на теплосетях и в котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.
В связи с приостановкой котельных для проведения работ ожидается отключение горячего водоснабжения с 1 июня на две недели.

Начиная с этого дня коммунальные службы округа начнут готовить оборудование к новому отопительному сезону. У них есть всего три месяца для выполнения большого пласта работ.

В частности, специалисты АО «Истринская Теплосеть» приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной №4 до центрального парка Истры, и до драматического театра. Также идут работы в Дедовске и на Энергетиков.

Кроме того, предстоит провести планово-ремонтные работы в котельных. Только АО «Истринская Теплосеть» владеет 63 объектами и 17 центральными тепловыми пунктами.

Как сообщила глава округа Татьяна Витушева, предстоит выполнить много работы, но все планируется завершить в срок, к началу нового отопительного сезона.

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#истра
#подмосковье
#татьяна витушева
#ремонт
#котельная
#теплоснабжение
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Стало известно, сколько учеников подвергались буллингу за этот учебный год
Опрос: С буллингом сталкивались ученики каждой третьей школы
28 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/shironosov

Опрос «Актион Образование» показал, что ученики каждой третьей школы в России сталкивались с травлей за этот учебный год.
При этом в каждой четвёртой школе травле подвергались и учителя.

Исследование показало, что чаще всего инициаторами буллинга выступают ученики 5-7 классов.

«Травля возникает там, где неверно распределена власть, вещи не называют своими именами, где накоплен большой багаж спрессованных негативных состояний, где можно безнаказанно нарушать правила. Признаки травли, ее недопустимость и ответственность за нее должны быть не просто прописаны в Уставе школы, но и служить основаниями для немедленного разбирательства и наказания», — пояснила в беседе с Газета.ру доцент кафедры общегуманитарных дисциплин и психологии МИТУ Александра Фокина.

Она подчеркнула, что любое заявление о буллинге надо воспринимать всерьёз, проверять всё и анализировать, а после запускать антибуллинговую комплексную работу.

Ранее педагог-психолог Анна Вакалюк рассказывала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.

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#буллинг
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Депутат Хинштейн подтвердил, что СДЭК был атакован хакерской группировкой
28 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/PUGUN SJ

Логистическая компания СДЭК была действительно атакована хакерской группировкой, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого компания уже три дня не может выдавать и принимать посылки. Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

Хинштейн отметил, что в результате атаки вируса-шифровальщика компания может утратить данные о посылках за последние шесть месяцев. Дело в том, что СДЭК осуществляет резервное копирование данных лишь раз в полгода, чего недостаточно, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что теперь СДЭК, в соответствии с законодательством РФ, обязан раскрыть масштабы утечки, привести все детали предпринимаемых для защиты системы мер, а также предоставить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

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Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на аренду жилья летом
28 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута предположил, что этим летом в России снизятся цены на аренду недвижимости на 5-10%.
«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.

Специалист уточнил, что наиболее выгодными месяцами для аренды жилья станут июнь-июль. Вместе с тем, по его словам, ожидать падения спроса на съёмную недвижимость не стоит.

Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявлял, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.

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#жильё
#недвижимость
#цены
#рф
#аренда
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Программа долгосрочных сбережений: заключение договора и софинансирование государства
28 мая 2024, 17:55

Фото: Istock/ArLawKa AungTun

В России с 1 января начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС), к которой можно присоединиться с помощью заключения договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). С каким именно НПФ заключать соглашение, гражданин выбирает самостоятельно. Из каких источников формируется ПДС, сколько действует ​договор и как формируется ​государственное софинансирование расскажет редакция «Радио 1».

Из каких источников формируются средства ПДС


В программу долгосрочных сбережений входят добровольные взносы человека любых сумм, независимые от периода взноса, имеющиеся средства пенсионных накоплений, софинансирование государства, а также инвестиционный доход человека.

Что входит в государственное софинансироование и кто его может получить


Гражданин, который сделал взнос в ПДС в размере от 2 000 рублей в год, автоматически получает право на софинансирование от государства в течение первых трех лет. Размер софинансирования зависит от личных взносов и от размеров среднемесячного дохода гражданина. При среднемесячном доходе до 80 000 рублей государство докладывает 1 рубль к каждому рублю, вложенному гражданином. Отметим, что финансирование происходит автоматически, а все данные о доходах граждан находятся в Федеральной налоговой службе. Сами перечисления также происходят автоматически — никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Насколько можно заключит договор с ПДС


При вступлении в ПДС срок действия договора составляет более 15 лет. Либо он может завершиться при достижении 55 лет женщинами или 60 лет мужчинами.

«Гражданин, который стал участником программы в 20 лет, уже в 35 лет будет претендовать на выплаты по ПДС. Мужчина в возрасте 54 лет, вступивший в ПДС, уже в 60 лет получает право на получение выплат. Это право граждан назначить себе выплаты при достижении данных сроков», — рассказал РИАМО директор департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич.
Существует возможность забрать средства из ПДС досрочно без потери накопленного дохода в случае наступления особых жизненных ситуаций — например, при оплате дорогостоящего лечения участника программы или потери кормильца. В других случаях досрочно получить пенсионные накопления и деньги, которое софинансировало государства, невозможно.

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