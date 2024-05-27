Протесты в Армении: что известно, почему протестующие вышли против Пашиняна

Фото: сайт Кремля
Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.
Почему жители страны вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна, кого задержали силовики и когда премьер-министр уйдет в отставку расскажет редакция «Радио 1».
Почему в Армении начались акции протеста против Пашиняна
Протесты идут против передачи Азербайджану четырех приграничных сел, которые были в составе соседней страны, но в 1990-х перешли под контроль Армении. До этих событий два государства пережили еще одну войну за Нагорный Карабах, в результате которого территория отошла Баку.
Ранее Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану эти села. Гражданские активисты требуют от него отменить это решение и уйти в отставку. Одним из лидеров оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас он находится среди толпы.
Кого задержали в Армении на массовых акциях протеста
По последним данным, число задержанных составляет более 300 человек. Во время задержания силовики скрутили депутата от оппозиции Ашота Симоняна. Был задержан пророссийский блогер Мики Бадалян. Армянский певец Арсен Григорян получил травму ноги. Его отвезли в больницу.
В МВД Армении заявили, что «все задержанные не выполняли законные требования полиции».
Протестующие перекрывают улицы по всей стране
Количество человек, принимающих участие в протестах, неизвестно. Протестующие перекрывают улицы скамейками, машинами и мусорными баками, блокируя движение на автотрассах. Акции протеста привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване. Полиция пытается разблокировать трассы.
Заявление Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь с исторических времен является «агентом влияния». Он пригрозил решить этот вопрос «за два — три месяца». Он также назвал процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, гарантией безопасности для Армении.
Отставка премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени может покинуть свой пост на фоне протестов, пишут «Известия» со ссылкой на специалиста по конфликтам на Кавказе Каринэ Геворгяна.
Помимо этого, политолог Антон Бредихин высказал в разговоре с изданием аналогичное мнение. Он напомнил, что сам Пашинян пришел к власти на волне протестов.
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Почему в Армении начались акции протеста против Пашиняна
Протесты идут против передачи Азербайджану четырех приграничных сел, которые были в составе соседней страны, но в 1990-х перешли под контроль Армении. До этих событий два государства пережили еще одну войну за Нагорный Карабах, в результате которого территория отошла Баку.
Ранее Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану эти села. Гражданские активисты требуют от него отменить это решение и уйти в отставку. Одним из лидеров оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас он находится среди толпы.
В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения
Кого задержали в Армении на массовых акциях протеста
По последним данным, число задержанных составляет более 300 человек. Во время задержания силовики скрутили депутата от оппозиции Ашота Симоняна. Был задержан пророссийский блогер Мики Бадалян. Армянский певец Арсен Григорян получил травму ноги. Его отвезли в больницу.
В МВД Армении заявили, что «все задержанные не выполняли законные требования полиции».
Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране
Протестующие перекрывают улицы по всей стране
Количество человек, принимающих участие в протестах, неизвестно. Протестующие перекрывают улицы скамейками, машинами и мусорными баками, блокируя движение на автотрассах. Акции протеста привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване. Полиция пытается разблокировать трассы.
Заявление Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь с исторических времен является «агентом влияния». Он пригрозил решить этот вопрос «за два — три месяца». Он также назвал процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, гарантией безопасности для Армении.
Отставка премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени может покинуть свой пост на фоне протестов, пишут «Известия» со ссылкой на специалиста по конфликтам на Кавказе Каринэ Геворгяна.
«Судя по тому, что ходят по улицам 100 тыс. человек, в общем-то понятно, что уже эту волну трудно остановить. Пашинян сам себя загнал в угол своими прежними заявлениями и разными противоречивыми обещаниями, которые он не выполнил. Я думаю, что в конечном итоге он все-таки вынужден будет уйти в отставку», — сказал он.
Помимо этого, политолог Антон Бредихин высказал в разговоре с изданием аналогичное мнение. Он напомнил, что сам Пашинян пришел к власти на волне протестов.
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Дарья Осипова