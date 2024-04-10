Армения может расторгнуть соглашение о вещании на страну российских телеканалов

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Армения может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о вещании на республику российских телеканалов. Это произойдёт, если Москва не согласится с пакетом предложений Еревана о поправках.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. На следующей неделе, продолжил он, российской стороне будет предложен новый пакет с предложениями о поправках в соглашение. В случае, если эти поправки не будут приняты Москвой, министр не исключил расторжение Ереваном в одностороннем порядке действующего договора о вещании российских телеканалов.
По словам Айрапетяна, ранее уже состоялись консультации сторон, однако в результате переговоров не было достигнуто консенсуса по вопросам уже зафиксированных Арменией нарушений пунктов соглашений в программах, транслируемых российскими телеканалами на территории республики.
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Александр Бойцов