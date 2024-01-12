В Астане демонтировали памятник Назарбаеву

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В Астане рядом с Национальным университетом обороны убрали памятник Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Казахстана.
Orda.kz пишет, что Минобороны Казахстана объясняют это решение тем, что университет сменил название. Он будет называется не в честь первого президента Казахстана, а «Национальный университет обороны РК».
Из-за этого решили переместить памятник с территории Национального университета обороны в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.
В данный момент памятник находится на временном хранении, чуть позже его перенесут в здание музея.
Ранее сообщалось, что ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.
В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
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Из-за этого решили переместить памятник с территории Национального университета обороны в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.
Ранее сообщалось, что ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.
В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
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Мария Фирсова