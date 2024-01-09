В Казахстане русским придется сдавать экзамен на знание казахского

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Ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.
В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Ученики 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов будут обязаны сдавать итоговый экзамен на знание государственного языка. Тестирование будет включать аудирование, говорение, чтение и письмо. Экзамен будут проводить в письменной и устной формах.
Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только учащиеся 9 и 11 классов.
Ранее сообщалось, что туристы из Америки устремились в Казахстан. С января по сентябрь минувшего года туристический поток из США взлетел на 54%. Об этом проинформировало министерство туризма и спорта Казахстана. Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.
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Ученики 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов будут обязаны сдавать итоговый экзамен на знание государственного языка. Тестирование будет включать аудирование, говорение, чтение и письмо. Экзамен будут проводить в письменной и устной формах.
Ранее сообщалось, что туристы из Америки устремились в Казахстан. С января по сентябрь минувшего года туристический поток из США взлетел на 54%. Об этом проинформировало министерство туризма и спорта Казахстана. Всего в Казахстан приехали 28 тысяч американцев. За тот же период 2022 года туристы совершили 18 тысяч визитов.
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Мария Фирсова