Мировые проблемы невозможно решить без России, заявил Токаев

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Без России невозможно решить ни одну из мировых проблем. С такой позицией в интервью изданию Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и играет важную роль во всей мировой политике.
По его словам, «ясно с Луны», что все государства учитывают позицию российской стороны, поэтому ни одна проблема мирового масштаба не может быть решена без участия и решения страны.
Также Токаев подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин является человеком, словом и делом влияющим на глобальный климат.
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По его словам, «ясно с Луны», что все государства учитывают позицию российской стороны, поэтому ни одна проблема мирового масштаба не может быть решена без участия и решения страны.
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Анастасия Чинкова