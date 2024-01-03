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Мировые проблемы невозможно решить без России, заявил Токаев

Токаев: с Луны ясно, что мировые проблемы невозможно решить без России
03 января 2024, 10:15
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Без России невозможно решить ни одну из мировых проблем. С такой позицией в интервью изданию Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и играет важную роль во всей мировой политике.

По его словам, «ясно с Луны», что все государства учитывают позицию российской стороны, поэтому ни одна проблема мирового масштаба не может быть решена без участия и решения страны.


Также Токаев подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин является человеком, словом и делом влияющим на глобальный климат.

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Миллионы американцев могут перед выборами лишиться доступа в интернет
Politico: 22 миллиона американцев могут перед выборами остаться без интернета
03 января 2024, 10:25

Фото: istock / rarrarorro

22 миллиона граждан США могут остаться без интернета накануне президентских выборов. Об этом предупреждает издание Politico

По данным информагенства, если Конгрессу не удастся найти способ финансирования «Программы доступной связи», то федеральное правительство Америки должно будет свернуть эту программу, которая помогает малообеспеченным слоям населения оплачивать услуги связи.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — цитирует издание слова члена палаты представителей Дорис Мацуи.
Напомним, президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

До этого сообщалось, что государственный долг Штатов перевалил за отметку в 34 триллиона долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
03 января 2024, 09:12

Фото: istockphoto/vadimrysev

Несколько коммерческих судов под флагами разных стран подверглись атакам хуситов в южной части акватории Красного моря. С территории Южного Йемена, где правит хуситская группировка «Ансар Алла», были запущены несколько баллистических ракет.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщили представители Центрального командования США (CENTCOM). Американцы подчеркнули в своём сообщении, что группировка хуситов, постоянно атакующая торговые суда, неизменно поддерживается Ираном.

О каких-либо повреждениях кораблей в результате ракетных ударов в районе Баб-эль-Мандебского пролива не сообщается, равно как не уточняется государственная принадлежность торговых судов. В информационном сообщении указано, что это уже 24-е нападение на коммерческие корабли в южной части Красного моря с 19 ноября. Многие логистические компании из-за постоянной угрозы со стороны хуситов ищут альтернативные маршруты взамен привычных. Грузы в различные страны доставляются с большой задержкой.

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#ракета
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В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России
Замглавы МИД Ирана: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС
03 января 2024, 04:50

Фото: iStock/hamzehsh12

Заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в интервью РИА Новости выразил мнение, что Россия может инициировать создание секретариата в рамках БРИКС, что со временем может превратиться в постоянный орган управления.
Он отметил, что отсутствие секретариата в БРИКС приводит к тому, что каждая председательствующая страна хранит информацию по работе организации, не передавая ее последующему председательствующему государству. Сафари выразил заинтересованность Ирана в формировании секретариата в БРИКС как можно скорее.

Замминистр также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и выразил благодарность Москве за поддержку вопроса о принятии Ирана в эту организацию в качестве полноправного члена. Он предположил, что Россия сможет помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в рамках этого объединения.

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#брикс
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В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду
УВКПЧ ООН: нужно защитить мирное население России и Украины
03 января 2024, 03:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения.
Сообщение появилось в официальном аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в соцсети X (Twitter).

Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.

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Во Франции призвали отменить санкции против России
Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции ради экономики Франции
03 января 2024, 03:37

Фото: istockphoto/ronniechua

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил убеждение в необходимости прекращения антироссийских санкций для восстановления экономики Франции.
В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) он подчеркнул, что санкции приводят к росту цен на энергоресурсы, нанося ущерб французской экономике.

Филиппо выразил критику по отношению к ЕС, евро и политикам, назвав их убийцами экономики страны, а также призвал к снятию санкций и выходу Франции из Евросоюза.

Он также выразил несогласие с анонсированным 12-м пакетом санкций против России, представленным Еврокомиссией. Филиппо считает, что эта инициатива была объявлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для удовлетворения президента Украины Владимира Зеленского.

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Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн
Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн
03 января 2024, 03:20

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое не позволило ему участвовать в предварительных выборах республиканцев в этом регионе, следует из судебных документов.
В декабре госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз решила, что Трамп не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах из-за его причастности к событиям штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В своей жалобе, поданной в высший суд штата во вторник, адвокаты Трампа утверждают, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий и нарушении юридических норм. Они считают незаконным намерение исключить имя экс-президента из списка кандидатов на предстоящих праймериз.

Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, позволить ему участвовать в предвыборных праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать его участию в выборах.

Ранее Трампа также не допустили к участию в предварительных выборах республиканцев в штате Колорадо. Однако было сообщено, что при утверждении решения Верховным судом США, политик сможет участвовать в первичных выборах.

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#суд
#сша
#права
#трамп
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Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году
02 января 2024, 21:58

Фото: сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Отмечается, что сменить политика может нынешний глава Минобороны Борис Писториус.

Авторы материала пишут, что Шольц причастен к тому, что «не заметил величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.

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#следствие
#минобороны
#шольц
#олаф шольц
#германия
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При взрыве в Бейруте погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури
02 января 2024, 21:04

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Израильский беспилотник нанёс удар по району Южного Бейрута, где располагаются офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». Во время взрыва погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения Салех аль-Арури.
По сообщению ливанского спутникового телеканала Al Mayadeen, вместе с ним были убиты трое сопровождавших политика лиц. Изначально сообщалось, что атаку произвёл заминированный израильский дрон-камикадзе, но позже появилась информация, что беспилотник нанёс удар по офису ХАМАС тремя ракетами.

Кроме четырёх погибших в районе Аль-Мушарафия, где также находятся жилые дома членов руководства ХАМАС и «Хезболлах», несколько человек получили ранения. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Сообщается, что глава офиса палестинского движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал.

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Во время взрыва в офисе ХАМАС в Бейруте погибли четыре человека
02 января 2024, 20:03

Фото: istockphoto/alexkuehni

Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал южный пригород Бейрута в Ливане, где находятся офисы радикальных группировок ХАМАС и «Хезболлах». В результате взрыва в одном из них погибли четыре человека.
В районе Мушаррафия, где прогремел взрыв, проживают также представители руководства «Хезболлах», сообщает издание Al Mayadeen. Полностью разрушена кондитерская в одном из домов, на втором этаже которого располагается офис ХАМАС. Сообщается, что здание было атаковано заминированным израильским беспилотником.

Несколько человек, не имеющих отношения к исламистским движениям, получили ранения. Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Местные СМИ также сообщали, что в результате удара погиб высокопоставленный палестинский чиновник. Официальных заявлений ни от одной из сторон пока не последовало.

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