«Терапия понадобится всем»: Анна Заворотнюк описала атмосферу в Дубае
Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками подробностями жизни в Дубае, где сейчас находится вместе с семьёй.
По её словам, утро началось с громкого взрыва, от которого она проснулась, однако позже ситуация в городе стабилизировалась.
Блогер отметила, что внешне жизнь продолжается в привычном ритме: люди выходят на улицы, работают кафе и магазины, хотя жителей и туристов стало заметно меньше. При этом психологическое напряжение, по её словам, ощущается повсюду.
Заворотнюк также рассказала, что слышала о возобновлении рейсов из Абу-Даби, однако сама сомневается в безопасности перелётов и пока не планирует покидать город.
По словам Анны, повышенная тревожность сказалась даже на бытовых ощущениях: обычные звуки теперь вызывают у людей острую реакцию.
