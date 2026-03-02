«Терапия понадобится всем»: Анна Заворотнюк описала атмосферу в Дубае

02 марта 2026, 18:01

Анна Заворотнюк рассказала о тревожной обстановке в Дубае после взрыва

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavortnyuk)

Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками подробностями жизни в Дубае, где сейчас находится вместе с семьёй.