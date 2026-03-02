«Схема не пройдет»: Эксперт объяснил действия Трампа в отношении Ирана
Политолог Баширов: Трамп хочет создать новую модель управления элитами
Президент США Дональд Трамп решил создать новую модель управления элитами. Так считает профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.
Он подчеркнул, что Трамп возобновил модель управления элитами, которая была несколько столетий назад и заключается в уничтожении всех несогласных.
«То, что сейчас происходит, на самом деле демонстрирует нам, что Трампу нельзя верить. Это не человек слова. Это человек некоего сценария, который у него сложился в те времена, когда он выживал в Нью-Йорке. У Трампа же была серия банкротств, шесть банкротств его компаний, а потом он сразу поднимался. Почему это происходило? Потому что он, во-первых, обнулял долги, а во-вторых, обнулял своих оппонентов», — пояснил Баширов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Однако политолог считает, что у американского президента с Ираном такая схема не пройдет, поскольку он «нарвался на разницу культур». Однако даже в случае ликвидации лидеров, идея не пропадет.
Баширов считает, что Ближний Восток является кипящим котлом, где происходит конфликт культур, который невозможно прекратить с помощью оружия или денег. Остановить противостояние получится только тогда, когда все — мусульмане, христиане и иудеи — перестанут рассуждать о разнице культур и смогут достичь общего согласия.