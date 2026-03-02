«Схема не пройдет»: Эксперт объяснил действия Трампа в отношении Ирана

02 марта 2026, 14:24

Политолог Баширов: Трамп хочет создать новую модель управления элитами

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп решил создать новую модель управления элитами. Так считает профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.





Он подчеркнул, что Трамп возобновил модель управления элитами, которая была несколько столетий назад и заключается в уничтожении всех несогласных.





«То, что сейчас происходит, на самом деле демонстрирует нам, что Трампу нельзя верить. Это не человек слова. Это человек некоего сценария, который у него сложился в те времена, когда он выживал в Нью-Йорке. У Трампа же была серия банкротств, шесть банкротств его компаний, а потом он сразу поднимался. Почему это происходило? Потому что он, во-первых, обнулял долги, а во-вторых, обнулял своих оппонентов», — пояснил Баширов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».