В АТОР спрогнозировали снижение числа турпоездок россиян в 2026 году

АТОР: число турпоездок россиян по стране и за рубеж уменьшится на 10%
Количество туристических поездок граждан России как внутри страны, так и за границу к концу 2026 года уменьшится как минимум на десять процентов. Такой прогноз в интервью ТАСС дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она связала это с событиями на Ближнем Востоке, а также с общим замедлением потребительского спроса и снижением покупательной способности населения. Туристы стали дольше выбирать варианты отдыха и тщательнее оценивать бюджет поездки.
«Если не будет никаких дополнительных эксцессов, то мы будем считать, что минус 10% к концу года — неплохой результат. Это при оптимистичном прогнозе. Я говорю сейчас и про внутренний, и про выездной, потому что замедление продаж произошло во всех видах туризма», — сказала глава АТОР.Эксперты надеются, что спрос на туристическом рынке оживится к лету. Что касается рекомендаций не продавать туры в страны Ближнего Востока, после их отмены поток путешественников на направлении, по мнению Ломидзе, восстановится быстро.