В АТОР спрогнозировали снижение числа турпоездок россиян в 2026 году

03 мая 2026, 07:43

АТОР: число турпоездок россиян по стране и за рубеж уменьшится на 10%

Количество туристических поездок граждан России как внутри страны, так и за границу к концу 2026 года уменьшится как минимум на десять процентов. Такой прогноз в интервью ТАСС дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.





Она связала это с событиями на Ближнем Востоке, а также с общим замедлением потребительского спроса и снижением покупательной способности населения. Туристы стали дольше выбирать варианты отдыха и тщательнее оценивать бюджет поездки.

«Если не будет никаких дополнительных эксцессов, то мы будем считать, что минус 10% к концу года — неплохой результат. Это при оптимистичном прогнозе. Я говорю сейчас и про внутренний, и про выездной, потому что замедление продаж произошло во всех видах туризма», — сказала глава АТОР.