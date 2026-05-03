В Роспотребнадзоре предупредили о главной опасности для дачников в весенний период
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали главную опасность для дачников в весенний период. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), переносчиками которой выступают грызуны, передает РИА Новости.
Тяжелое инфекционное заболевание распространяют в основном рыжие полёвки, обитающие в лесах, но также и другие мышевидные грызуны. Вирус долго сохраняется при низких температурах и на грязных предметах. Вакцины против возбудителей ГЛПС не существует.
С момента заражения до первых симптомов проходит две-три недели. Среди признаков — слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота, бессонница.
Чтобы избежать болезни, перед началом дачного сезона следует проветрить дом и просушить на солнце постельные принадлежности и одежду (ультрафиолет убивает вирус). При этом уборку рекомендуется проводить в маске и перчатках.
