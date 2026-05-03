В Госдуме обозначили сроки следующих рекордно долгих новогодних каникул
Самые долгие новогодние каникулы продолжительностью 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, такой долгий отдых возможен только при сохранении действующих норм Трудового кодекса РФ. Дело в том, что календарная сетка конца 2031 и начала 2032 года совпадает с прошедшим новогодним периодом, поэтому она позволит россиянам непрерывно отдыхать с 31 декабря по 11 января.
Нилов также напомнил, что ближайшие зимние каникулы 2027 года будут на один день короче, чем в 2026-м. Согласно проекту производственного календаря Минтруда России, официально новогодние праздники установлены с 1 по 8 января, но с учётом выходных 9 и 10 января и нерабочего дня 31 декабря 2026 года общая продолжительность свободных дат составит 11 дней.
