В августе почти в 70% округов Москвы существенно подорожали новостройки
В августе 2026 года аналитики платформы bnMAP.pro зафиксировали рост цен на новостройки в восьми из двенадцати административных округов Москвы.
Как сообщает РБК Недвижимость, в четырёх округах увеличение стоимости квадратного метра за месяц превысило 1%.
Наибольшую динамику показал Северо-Восточный административный округ, где цены выросли на 5,7% и достигли 562,8 тыс. руб. за кв. м. Эксперты связывают это с началом продаж в шести корпусах, где установлена более высокая цена за «квадрат».
В Троицком округе новостройки прибавили 4,2% — до 278 тыс. руб. за кв. м. В Центральном округе рост составил 1,9%, цена превысила два млн руб. за кв. м. В Южном округе увеличение достигло 1,2%, до 650,2 тыс. руб. за кв. м. В остальных округах — НАО, ЗАО, САО и ЮВАО — рост цен на первичное жильё не превысил 1%.
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