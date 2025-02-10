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В Австралии концерт Брайана Адамса отменили из-за большого сгустка жира

Брайан Адамс (Фото: Инстаграм* @bryanadams)

Брайан Адамс (Фото: Инстаграм* @bryanadams)

В городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу было необходимо отменить свое выступление из-за проблем с водоснабжением на улице, сообщила газета The Guardian.
Брайан Адамс собирался провести концерт на городской арене RAC Arena 9-го февраля. Однако до этого на улице Веллингтон-стрит, где находится площадка, возникли проблемы со сточными водами. Местная канализация была забита огромным «жирбергом» — застывшие сгустки из жира, которые остаются после готовки еды, а еще из влажных салфеток и иных неразлагающихся предметов — их люди обычно спускают в унитаз.

Из-за засора сточные воды начали выливаться на улицы, и местные власти подумали, что подобное может случиться и в туалетах арены. Уточнялось, что компания, которая занималась водоснабжением в Петре, Perth Water Corporation предпринимала попытки исправить проблему до концерта певца, но не сумела и фактически сорвала выступление.



Поклонники Адамса ждали выхода исполнителя несколько часов, как вдруг им заявили о его отмене. Всем фанатам пообещали вернуть деньги за билеты, но люди остались недовольны тем, что их так поздно предупредили о происходящем.

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МВД рассказало о вовлеченности более 2 млн человек в обналичивание похищенных мошенниками средств
МВД: более 2 млн человек вовлечены в схемы по обналичиванию украденных средств
11 февраля 2025, 02:13

Фото: iStock/nevodka

Более 2 миллионов человек вовлечены в преступные схемы по обналичиванию украденных средств, включая зарубежные колл-центры и их пособников. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сайту «Аргументы и факты».
По его словам, в схемах участвуют «дропы», предоставляющие данные своих банковских карт, и иностранные организаторы, координирующие атаки на жертв из других стран.

Филиппов отметил, что преступники избегают ответственности, действуя через юрисдикции, не сотрудничающие с Россией. Особую сложность, по его мнению, создаёт отсутствие взаимодействия с западными странами в условиях конфликта РФ с Украиной. Это затрудняет задержание зарубежных злоумышленников.

Мошенники действуют с умом: воруют не там, где живут. Так, например, колл-центр, расположенный в одной стране, выбирает себе «жертвами» жителей другой.

Ранее сообщалось о том, как пожилая женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс. на топливо для личного самолёта.

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«Светофор» закрыли из-за просрочки и фальсификата: изъято более тонны мяса
Mash: Россельхознадзор массово закрыл магазины «Светофор» из-за просрочки мяса
11 февраля 2025, 02:00

Фото: iStock/VLG

Сети магазинов «Светофор» в Центральной России массово закрываются из-за продажи просроченного мяса и фальсифицированных продуктов, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Россельхознадзора, во время проверок изъяли более тонны продукции: 106 кг мяса — без ветеринарных документов, 944 кг — без маркировки производителя.

Лабораторные анализы выявили нарушения: в пельменях «Элитные» и колбасе «Чайная» обнаружена ДНК птицы, не указанная в составе, а в молочных продуктах — растительные жиры и консерванты.

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Проблемы зафиксированы в магазинах Москвы, Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Тверской, Ярославской, Московской, Омской, Тульской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком АО. Также выявлены «мертвые» точки — зарегистрированные, но не работающие магазины (20 в Иркутской области, 9 в Удмуртии, 7 в Бурятии).

По фактам нарушений возбуждены административные дела, информация направлена в прокуратуру и региональные ветеринарные службы.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил массовые нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Еще в январе 2025 года проверки показали грубые несоблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

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#птицы
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«Охать и ахать странно»: Российская чиновница назвала 14-летнюю жертву изнасилования и её родителей виновными в трагедии
Чиновница из Тувы Тембрель назвала девочку-жертву «виноватой» в своем изнасиловании
11 февраля 2025, 01:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Туве расследуется серьезное преступление: трое подростков и их сообщник задержаны по подозрению в изнасиловании школьницы, не достигшей 14 лет. При этом пресс-секретарь администрации Кызыла Азиана Тембрель возложила ответственность за произошедшее на пострадавшую и её родителей, заявив, что девушки из неблагополучных семей чаще становятся жертвами. Об этом пишет Telegram-канал «360.ru».
По данным следствия, один из нападавших снимал преступление на видео.

Тембрель, являющаяся советницей главы города, обвинила родителей жертв подобных преступлений в недостаточном воспитании своих детей и злоупотреблении алкоголем, а самих пострадавших — в участии в «вечеринках», которые, по её мнению, провоцируют насилие. Мол, не находи они себе «плохих компаний», их бы не домогались.

Жалобы, негодование и возмущение семей пострадавших и самих жертв Тембрель довольно радикально упростила до «оханья и аханья» в своем Instagram*. Однако после волны критики женщина удалила онлайн-пост и закрыла аккаунт в соцсети.

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Несмотря на мягкую формулировку, идейный посыл поста действительно вышел сомнительным — многим пользователем показалось, что своими словами Тембрель частично оправдывает насильников.

«Скажу лишь одно, зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально. А виноваты в большинстве своем родители. Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют. (...) Охать ахать странно, это всегда было и есть. Поэтому девочек надо учить, воспитывать. За девочками ответственность втрое выше», — написала пресс-секретарь в посте.
Реакция властей на заявления чиновницы пока не озвучена.

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#подростки
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Россиянам запретят давать детям необычные имена
В ГД создали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей
10 февраля 2025, 23:29

Фото: iStock/Halfpoint

Депутаты Госдумы разработали законопроект, ограничивающий выбор нестандартных имён для новорождённых. По информации первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, документ предполагает создание закрытого списка разрешённых имён, чтобы предотвратить случаи, когда детей называют «Пельменями» или «Тумбочками».
Инициатива также направлена на запрет присвоения девочкам мужских имён и мальчикам — женских, сообщает ТАСС.

«Мы как государство должны защитить детей, мы в этом твердо уверены. Мы должны дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка», — объяснила она.
Буцкая отметила, что законопроект согласовывается с Минюстом и готов к внесению.

Одновременно она прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о праве детей менять имя до совершеннолетия без согласия родителей в случае травли. По её мнению, такая мера может привести к злоупотреблениям, если не будет утверждённого перечня имён.

Ранее сообщалось, что председатель ГД РФ Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу с февраля 2025 года. В частности, в отношении нелегалов, наряду с режимами депортации и административного выдворения, будет действовать также режим высылки.

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Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта
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#запрет
#законопроект
#выбор
#защита
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Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта
Пенсионерка познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо
10 февраля 2025, 21:41

Фото: iStock/ArisSu

Мошенник выдал себя за американского миллиардера Илона Маска и убедил пенсионерку, что они любят друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.
​​​​​Отмечается, что 69-летняя жительница Бразилии познакомилась в соцсетях мужчиной, представившимся Илоном Маском. Они мило пообщались, после чего обменялись номерами и стали общаться в мессенджере.

Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».

Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.

Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.

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