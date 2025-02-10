В Австралии концерт Брайана Адамса отменили из-за большого сгустка жира

Брайан Адамс (Фото: Инстаграм* @bryanadams)
В городе Петра, Австралия, рок-музыканту Брайану Адамсу было необходимо отменить свое выступление из-за проблем с водоснабжением на улице, сообщила газета The Guardian.
Брайан Адамс собирался провести концерт на городской арене RAC Arena 9-го февраля. Однако до этого на улице Веллингтон-стрит, где находится площадка, возникли проблемы со сточными водами. Местная канализация была забита огромным «жирбергом» — застывшие сгустки из жира, которые остаются после готовки еды, а еще из влажных салфеток и иных неразлагающихся предметов — их люди обычно спускают в унитаз.
Из-за засора сточные воды начали выливаться на улицы, и местные власти подумали, что подобное может случиться и в туалетах арены. Уточнялось, что компания, которая занималась водоснабжением в Петре, Perth Water Corporation предпринимала попытки исправить проблему до концерта певца, но не сумела и фактически сорвала выступление.
Поклонники Адамса ждали выхода исполнителя несколько часов, как вдруг им заявили о его отмене. Всем фанатам пообещали вернуть деньги за билеты, но люди остались недовольны тем, что их так поздно предупредили о происходящем.
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Из-за засора сточные воды начали выливаться на улицы, и местные власти подумали, что подобное может случиться и в туалетах арены. Уточнялось, что компания, которая занималась водоснабжением в Петре, Perth Water Corporation предпринимала попытки исправить проблему до концерта певца, но не сумела и фактически сорвала выступление.
Поклонники Адамса ждали выхода исполнителя несколько часов, как вдруг им заявили о его отмене. Всем фанатам пообещали вернуть деньги за билеты, но люди остались недовольны тем, что их так поздно предупредили о происходящем.
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Ольга Енгалычева