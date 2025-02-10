Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену и анонсировал первые выступления после массовой отмены концертов из-за скандала с «голой» вечеринкой.
Певец отметил, что весь год был задействован в многочисленных съёмках в кино и на телевидении, но теперь он готов снова выйти на сцену.
Певец анонсировал два творческих вечера в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля, которые приурочены ко дню его рождения. По словам Киркорова, эти шоу «никогда не повторятся», и нму есть, что рассказать зрителю.
Напомним, что «голая» вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, состоялась 21 декабря 2023 года. Она вызвала широкий общественный резонанс, в результате чего все участники мероприятия были в той или иной мере наказаны. Тогда Киркорову запретили концертную деятельность в России.
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«Артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант выхожу к вам, без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», – заявил Киркоров.
Певец анонсировал два творческих вечера в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля, которые приурочены ко дню его рождения. По словам Киркорова, эти шоу «никогда не повторятся», и нму есть, что рассказать зрителю.
Напомним, что «голая» вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, состоялась 21 декабря 2023 года. Она вызвала широкий общественный резонанс, в результате чего все участники мероприятия были в той или иной мере наказаны. Тогда Киркорову запретили концертную деятельность в России.
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Анастасия Чинкова