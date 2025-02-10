SHAMAN экстренно перенёс концерт в российском городе на 2026 год по «уважительной причине»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
SHAMAN экстренно перенёс запланированный на 21 февраля концерт в Омске. Он пояснил, что на то есть «уважительная причина».
Отмечается, что на мероприятие выкуплены практически все билеты.
Ярослав Дронов принёс извинения за доставленные неудобства и выразил уверенность, что перенесённый концерт будет ещё грандиознее и ярче. К слову, перенесли выступление в Омске на 6 февраля 2026 года. При этом все билеты будут действительны.
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«К сожалению, вынужден сообщить, что концерт будет перенесён на новую дату. Причина уважительная, и связана с моим участием во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске», – написал певец в своём Telegram-канале.
Ярослав Дронов принёс извинения за доставленные неудобства и выразил уверенность, что перенесённый концерт будет ещё грандиознее и ярче. К слову, перенесли выступление в Омске на 6 февраля 2026 года. При этом все билеты будут действительны.
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Анастасия Чинкова