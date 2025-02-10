Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)
Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.
Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.
Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».
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«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.
Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.
Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».
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Ольга Енгалычева