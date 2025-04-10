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В Австралии на берег вынесло разорванную неизвестным хищником половину акулы

Фото: iStock/ Peter_Nile

Фото: iStock/ Peter_Nile

На пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам, сообщил портал Yahoo Australia.
Местная жительница Сьюзи Глак сфотографировала голову найденную голову акулы. После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.

Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals выразила иное мнение. Она полагает, что полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.

Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.

«Ее не стало от чего-то другого, потому что это довольно крупная особь», — отметила Члебек.

Биолог считает, что акула могла столкнуться с судном, запутаться в рыболовных сетях или отравиться цветущими водорослями.

Члебек утверждает, что тушу с пляжа Кейбл, вероятно, нашла тигровая акула, которая увидела в акуле легкую добычу.

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#акула
#биология
#австралия
#пляжи
В РПЦ разрешили освящать на Пасху «дубайские куличи»
10 апреля 2025, 19:26

Фото: iStock/a-lesa

Священнослужители из Тюмени разрешили россиянам освящать на Пасху «дубайские куличи», пишет издание URA.ru.
Протоиерей РПЦ Михаил Безукладников в беседе со СМИ отметил, что кулич не является предметом веры, поэтому никаких ограничений по его составу нет. Он уточнил, что существует множество различных вариантов куличей, каждый из которых разрешён и может быть освящён.

Автором тренда на «дубайские куличи» является кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она в первый раз опубликовала видеорецепт кулича, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом. В состав теста, помимо традиционных ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки, шоколад в растопленном виде и кусочками. Также добавляется фисташковая паста и хрустящее тесто катаифи.

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#кулич
#шоколад
#кондитер
#рецепты
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Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина
Песков: Навка говорит, что я недостаточно хорошо защищаю Путина
10 апреля 2025, 17:47

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недостаточно защищает Владимира Путина.
Представитель Кремля прокомментировал слова жены в документальном фильме «Она», премьера которого состоится 13 апреля на Первом канале.

«Она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жесткостью», – заявил Песков, слова которого цитирует РИА Новости.
Напомним, что Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году, а за год до этого у них родилась дочь.

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Чистый четверг 2025: история, традиции, приметы, суеверия
10 апреля 2025, 15:57

Богослужение в Великий четверг (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Великий Четверг Страстной седмицы, или Чистый, как называют его в народе, особый день в христианской жизни. Ведь сорокадневный Великий пост подошёл к концу.

Чистый четверг на Страстной неделе


Великий пост проходил в России с 3 марта по 13 апреля, а с 14 по 19 апреля идет Страстная неделя. В это время люди подготавливаются к празднику Пасхи — дню, когда Иисус Христос воскрес. Четверг в этой неделе самый важный день, потому что в это время было положено начало главному христианскому таинству — причастию. В этом году Чистый четверг отмечается 17 апреля.


История Чистого четверга


Чистый четверг вспоминает день, когда Иисус Христос провёл свой последний ужин с учениками — Тайную вечерю. Именно тогда Он омыл им ноги, показав пример смирения и любви, и сказал, что все должны служить друг другу с добром в сердце. Иисус раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это Его Тело и Кровь, и что так нужно делать в память о Нём.

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Традиции в день Чистого четверга


С тех самых пор Чистый четверг — это день очищения тела и души. Люди стараются освободиться от всего плохого — и в голове, и в доме — чтобы встретить Пасху с чистым сердцем искупаться или просто помыться с утра (отсюда слово чистый); убрать в доме, вымыть всё начисто — не просто физически, но и как символ внутреннего очищения; исповедоваться и причаститься в церкви, если есть возможность.

Подготовка к Паске, очищение и освещение еды


После богослужений в этот день народ в России начинал подготовку к главному празднику: уборка дома, готовка куличей и пасхи, покраска яиц. В этот день также нельзя было: нарушать пост, употреблять спиртные напитки, шуметь, посещать увеселительные мероприятия. В Евангелие от Иоана сам Христос показал как надо телесно и духовно очищаться.

«Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь».
За три дня готовятся куличи, пасхи. Пост в этот день и всю Страстную неделю очень строгий.

(Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Народные приметы, суеверия в Чистый четверг


В 16 веке в центральных российских губерниях распространилось понятие «четверговая соль». Против него выступал церковный собор.

Обычную соль смешивали с гущей из под кваса и ржаным квасом, добавляя травы. Всё это запекали в печке или на сковороде. Соль становилась темнее. После этого соль относили в храм, она закладывалась под престол в алтаре. После этого её можно было использовать в лечение. Отношение к обычаю сурово, потому что он происходит от язычества древних славян, которые верили в силу очищения огня.

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Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить

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#храм
#история
#традиции
#пост
#кулич
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Не знает, что стал мультимиллионером: оренбуржец выиграл больше 44 млн рублей в лотерею, но приз так и не забрал
Житель Оренбургской области выиграл в лотерею больше 44 миллионов рублей
10 апреля 2025, 15:23

Фото: iStock/ Ralf Geithe

Житель Оренбургской области стал обладателем крупного выигрыша в размере 44 миллионов рублей, но за деньгами еще не обратился, сообщил Телеграм-канал «Вести Оренбуржья».
Оренбуржец стал мультимиллионером, но не подозревает об этом. Чтобы получить суперприз, необходимо угадать восемь чисел в первом поле и одно число во втором.

Победитель приобрел лишь один билет в мобильной версии приложения стоимостью 500 рублей и угадал выигрышную комбинацию. Но администрация лотереи передала KP.RU, что новоиспеченный миллионер все еще не явился за своим выигрышем, который составил 44 423 640 рублей.

Журналисты полагают, что житель Оренбурга еще не связался с администрацией лотереи из-за того, что просто не знает о своей удаче.

Ранее родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие. Еще работники департамента государственной эффективности США нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже.

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#лотерея
#деньги
#оренбургская область
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Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить
10 апреля 2025, 14:20

(Фото: Istock/Irina Taskova)

Невероятное множество разновидностей кулича придумывают на просторах интернета. Так и кулич-краффин однажды появился в видео-рецепте на канале одного известного кулинара. Теперь его готовят с разными начинками и дополнениями. Как же появился такой вариант кулича и как его готовить в материале «Радио 1».

Как появился кулич-краффин


Начать нужно с истории появления краффина. Это гибрид круассана и маффина. В 2013 году его впервые испекли в австралийской кондитерской. За несколько месяцев рецепт захватил весь мир. В Америке он стал хитом. В 2014 году краффин был зарегистрирован в заведении Mr. Holmes Bakehouse. Благодаря разным вариациям рецепта на свет появился кулич-краффин: слои — круассан, вышность — маффин, дрожжевое тесто с изюмом — кулич.

Рецепт кулича-краффина


Рецепт рассчитан на два небольших кулича, имейте это ввиду. Ингредиенты (на 2 небольших кулича-краффина):

Для теста:
• Мука — 400 г
• Молоко — 120 мл
• Яйцо — 1 шт
• Желток — 2 шт
• Сахар — 100 г
• Сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих)
• Сливочное масло — 60 г (в тесто)
• Ванильный сахар — 1 ч. л.
• Соль — щепотка

Символ жизни и воскресения: почему в Пасху красят яйца и пекут куличи?
Символ жизни и воскресения: почему в Пасху красят яйца и пекут куличи?

Для слоёв:
• Сливочное масло — 80 г (размягчённое)
• Изюм, цукаты или орехи — по вкусу (около 100 г)
• Корица или кардамон — по желанию

Шаг 1: Подготовка опары
1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 36–38°C).
2. Добавьте 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставь на 10–15 минут — должна появиться «шапочка».

Шаг 2: Замешивание теста
1. В большой миске взбейте яйцо, желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
2. Влейте дрожжевую смесь, перемешайте.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.
4. Когда тесто соберётся, добавьте мягкое сливочное масло (60 г) и вымешивайте 10–15 минут до гладкости и эластичности.
5. Накройте миску плёнкой и поставьте в тёплое место на 1,5–2 часа — тесто должно увеличиться в 2 раза.

Шаг 3: Подготовка начинки
• Пока тесто подходит, замочите изюм (или другие сухофрукты) в тёплой воде или роме на 10–15 минут, затем обсушите.
• Разомните масло для слоёв (80 г) до кремового состояния.

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Шаг 4: Формирование краффинов
1. Готовое тесто разделите на 2 части.
2. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник (примерно 25×40 см).
3. Намажьте пласт мягким маслом, посыпьте начинкой и, если хотите — корицей.
4. Сверните в рулет по длинной стороне.
5. Разрежьте рулет вдоль почти до конца, оставив край неразрезанным.
6. Переплетите обе половины разрезом вверх, скрутите в улитку, прячьте конец внутрь.

Шаг 5: Второй подъём
• Переложите заготовки в формы, смазанные маслом (подойдут металлические или бумажные формы для куличей).
• Оставьте на расстойку на 40–60 минут под полотенцем.

Шаг 6: Выпечка
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Выпекайте 30–35 минут. Если верх подрумянился слишком быстро — накройте фольгой.
3. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

Шаг 7: Украшение
• Остудите краффины на решётке.
• Посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью по желанию.

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