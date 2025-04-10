В Австралии на берег вынесло разорванную неизвестным хищником половину акулы

Фото: iStock/ Peter_Nile
На пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам, сообщил портал Yahoo Australia.
Местная жительница Сьюзи Глак сфотографировала голову найденную голову акулы. После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.
Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals выразила иное мнение. Она полагает, что полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.
Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.
Биолог считает, что акула могла столкнуться с судном, запутаться в рыболовных сетях или отравиться цветущими водорослями.
Члебек утверждает, что тушу с пляжа Кейбл, вероятно, нашла тигровая акула, которая увидела в акуле легкую добычу.
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Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals выразила иное мнение. Она полагает, что полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.
Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.
«Ее не стало от чего-то другого, потому что это довольно крупная особь», — отметила Члебек.
Биолог считает, что акула могла столкнуться с судном, запутаться в рыболовных сетях или отравиться цветущими водорослями.
Члебек утверждает, что тушу с пляжа Кейбл, вероятно, нашла тигровая акула, которая увидела в акуле легкую добычу.
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Ольга Енгалычева