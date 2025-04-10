Не знает, что стал мультимиллионером: оренбуржец выиграл больше 44 млн рублей в лотерею, но приз так и не забрал

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Житель Оренбургской области стал обладателем крупного выигрыша в размере 44 миллионов рублей, но за деньгами еще не обратился, сообщил Телеграм-канал «Вести Оренбуржья».
Оренбуржец стал мультимиллионером, но не подозревает об этом. Чтобы получить суперприз, необходимо угадать восемь чисел в первом поле и одно число во втором.
Победитель приобрел лишь один билет в мобильной версии приложения стоимостью 500 рублей и угадал выигрышную комбинацию. Но администрация лотереи передала KP.RU, что новоиспеченный миллионер все еще не явился за своим выигрышем, который составил 44 423 640 рублей.
Журналисты полагают, что житель Оренбурга еще не связался с администрацией лотереи из-за того, что просто не знает о своей удаче.
Ранее родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие. Еще работники департамента государственной эффективности США нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже.
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Победитель приобрел лишь один билет в мобильной версии приложения стоимостью 500 рублей и угадал выигрышную комбинацию. Но администрация лотереи передала KP.RU, что новоиспеченный миллионер все еще не явился за своим выигрышем, который составил 44 423 640 рублей.
Журналисты полагают, что житель Оренбурга еще не связался с администрацией лотереи из-за того, что просто не знает о своей удаче.
Ранее родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие. Еще работники департамента государственной эффективности США нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже.
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Ольга Енгалычева