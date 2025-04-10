Родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие

Фото: iStock/ Alexandr Lebedko
Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнаружил в списке претендентов на социальные пособия мужчину, который якобы родился в 2154 году, сообщила пресс-служба ведомства на странице в социальной сети X.
«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — уточнялось в сообщении.
Еще работники департамента, который возглавляет предприниматель Илон Маск, нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже. По информации DOGE, общая сумма их прошений составила 69 млн долларов.
Подчеркивалось, что еще 59 млн долларов от государства требуют американцы старше 115 лет. Это в своем аккаунте на платформе X прокомментировал Илон Маск. Он напомнил, что самому старому из ныне живущих жителей США — 114 лет.
«Можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже не существует», — обратил внимание бизнесмен.
Читайте также:
Маги или мошенники: Депутат высказался на тему увеличения штрафов за оказание эзотерических услуг
«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым
Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
Ольга Енгалычева