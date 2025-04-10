Родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие

Вербное воскресенье — это важный православный праздник, который символизирует вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. В 2025 году этот день будет отмечаться 13 апреля. Праздник предшествует Пасхе и знаменует собой начало Страстной недели. «Радио 1» расскажет о традициях и особенностях Вербного воскресенья, а также о том, что необходимо знать православным.