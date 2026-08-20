В Австралии пассажира сняли с рейса из-за мотора инвалидной коляски
В Австралии авиакомпания Virgin Australia сняла с рейса пассажира из-за мотора его инвалидной коляски. Об этом сообщает издание The Guardian.
Защитник прав инвалидов Шейн Хрыгорец снял видео инцидента и выложил его в соцсетях. Ролик набрал более 16 миллионов просмотров.
На записи члены экипажа попросили мужчину убрать мотор инвалидной коляски под сиденье, при этом там нет крепления для него. Пассажир пояснил, что на прошлой неделе трижды летал самолетами этого же перевозчика без каких-либо проблем. В ответ один из бортпроводников заявил, что его коллеги поступили неправильно, «просто чтобы угодить».
Убрать мотор под кресло не вышло, и мужчину сняли с рейса. Позже представители авиакомпании дважды связывались с пассажиром и принесли извинения. Сам защитник прав инвалидов отметил, что приятно слышать признание ответственности, однако выразил разочарование тем, что перевозчик пошел на это только под давлением общественности.
В Virgin Australia подтвердили, что извинились перед клиентом и пообещали извлечь урок из случившегося.
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