Останки пропавшего почти 20 лет назад альпиниста нашли в горах Казахстана
В горах Казахстана нашли останки альпиниста, пропавшего почти 20 лет назад. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 16 августа белорусские туристы спустились после двухнедельного маршрута и рассказали знакомой, что на растаявшем леднике Северцова в Талгарском районе Алматинской области на высоте около 3400 метров нашли человеческие останки и вещи. Координаты передали в МЧС, а фото с места происшествия появилось в Сети. На следующий день спасатели эвакуировали тело на вертолете.
Среди найденных вещей оказался приметный советский рюкзак, на который обратила внимание 44-летняя Нелля Михеева — дочь альпиниста, пропавшего в конце 2007 года. Женщина увидела пост о находке утром от подруги, а позже снимок прислал муж. Она связалась со спасателями, которые спускали тело, а затем со следователем. Благодаря сохранившимся документам и фотографиям, которые предоставила Нелля, личность мужчины подтвердилась. В вещах также его нашли удостоверение. Погибшим оказался Сергей Михеев, которому на момент исчезновения было 49 лет.
При этом официально личность пока не установили, передать тело семье для захоронения смогут только после ДНК-теста. По словам дочери, мужчина обожал горный туризм. После тяжелой операции на позвоночнике ему дали инвалидность и запретили поднимать вес более пяти килограммов. Однако тот не сдавался: регулярно тренировался, бросил курить, и спустя время его сняли с инвалидности. Как только Сергей восстановился, первым делом отправился в горы.
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