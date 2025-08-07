В детском лагере Челябинской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции

07 августа 2025, 11:38

В лагере «Черёмушки» 22 ребёнка заболели из-за вспышки кишечной инфекции

Фото: Istock/Paha_L

В детском лагере «Черёмушки», расположенном на озере Сугояк в Челябинской области, зафиксирована вспышка кишечной инфекции.