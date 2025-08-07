В детском лагере Челябинской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции
В детском лагере «Черёмушки», расположенном на озере Сугояк в Челябинской области, зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, 22 ребёнка обратились за медицинской помощью с жалобами на тошноту, диарею и боли в животе. Один из пострадавших был госпитализирован.
В связи с инцидентом работа лагеря временно приостановлена. Персонал пищеблока отстранён от обязанностей до получения результатов лабораторных анализов. Санитарные врачи обнаружили нарушения гигиенических норм, на территории учреждения была проведена дезинфекция.
Родители детей, отдыхавших в лагере, заплатили за путёвки около 30 тысяч рублей.
Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания. Надзорное ведомство намерено выяснить причины случившегося и оценить действия руководства лагеря.
