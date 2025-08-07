Главного редактора Baza Трифонова оставили в СИЗО до 20 сентября
Московский городской суд оставил в силе решение о заключении под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Оба обвиняемых свою вину не признают.
По данным защиты, общая сумма взяток в этом деле не превышает 150 тысяч рублей. Адвокат Алексей Михальчик продолжает настаивать на несоразмерности меры пресечения предъявленным обвинениям.
Напомним, Трифонов и Лукьянова были задержаны 23 июля. Следствие утверждает, что журналисты пытались дать взятку должностному лицу за информацию. В ближайшее время защита планирует обжаловать решение об аресте в кассационном порядке.
