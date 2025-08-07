Главного редактора Baza Трифонова оставили в СИЗО до 20 сентября

07 августа 2025, 12:05

главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Московский городской суд оставил в силе решение о заключении под стражу главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС.