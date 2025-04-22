В Крыму хозяин овчарки напал с ножом на хозяина таксы в ответ на замечание

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В селе Окуневка произошел инцидент, который заставляет задуматься о безопасности на улицах и ответственности владельцев домашних животных. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на другого человека после того, как тот попросил его удерживать свою агрессивную овчарку на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Инцидент разразился, когда пьяный мотоциклист проезжал по дворам с крупной овчаркой, бегущей рядом без поводка. Внезапно собака напала на таксу, гулявшую со своим хозяином. Сцена разразилась на глазах у детей, которые, находясь неподалеку, испугались происходящего.
Владелец таксы, пытаясь вмешаться и разнять дерущихся животных, обратился к мотоциклисту с просьбой держать свою собаку на цепи. Однако вместо понимания он столкнулся с агрессией: пьяный мужчина достал нож и начал угрожать.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые задержали хулигана. Однако на следующий день его отпустили.
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Владелец таксы, пытаясь вмешаться и разнять дерущихся животных, обратился к мотоциклисту с просьбой держать свою собаку на цепи. Однако вместо понимания он столкнулся с агрессией: пьяный мужчина достал нож и начал угрожать.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые задержали хулигана. Однако на следующий день его отпустили.
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Дарья Осипова