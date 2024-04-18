Празднование Дня Победы отменили шесть регионов России

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В шести регионах отменили празднование Дня Победы — чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах. Об этом сообщает Telegram-канал mash.
Из-за возможных атак украинских БПЛА и терактов от салютов и парадов отказались: Курская, Рязанская, Псковская, Брянская, Белгородская области, а также Севастополь.
«Бессмертный полк» 9 мая пройдёт там в онлайн-формате. Через интернет к акции также присоединятся Чита, Коми, Забайкальский край и Нижегородская область. В прошлом году от празднования отказались 23 города. До этого такое было из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Во многих городах России пока думают.
Напомним, что более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Бессмертный полк» 9 мая пройдёт там в онлайн-формате. Через интернет к акции также присоединятся Чита, Коми, Забайкальский край и Нижегородская область. В прошлом году от празднования отказались 23 города. До этого такое было из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Во многих городах России пока думают.
Напомним, что более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова