​Хирург Боровко рассказала об изменениях в системе здравоохранения Шатуры

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Врач-хирург, эндоскопист Евгения Боровко отметила серьёзные изменения в системе здравоохранения городского округа Шатура. Семейные обстоятельства сложились так, что прошлой осенью она вернулась работать из Красногорска в Шатурскую больницу, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многолетний опыт и высокая квалификация позволили врачу приступить к работе в хирургическом отделении.
По её словам, в больнице жители округа могут получить широкий спектр медицинских услуг, не выезжая в столичные клиники.
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«Вернувшись в Шатурскую больницу, была приятно удивлена большими возможностями для развития хирургии в целом и оперативной эндоскопии. В нашей больнице проводят лапороскопию, холецистэктомию, грыжесечение. Это началось не так давно. Важно, что лапороскопические операции проводят в экстренном порядке. Любой обратившийся, даже ночью или в праздничные дни, получит хирургическую помощь в полном объёме, с применением инновационных методик», – рассказала Евгения.
По её словам, в больнице жители округа могут получить широкий спектр медицинских услуг, не выезжая в столичные клиники.
«Не каждый город может похвастаться оказанием экстренной эндоскопической помощи, которая представлена в нашей больнице в виде остановки кровотечений», – подчеркнула Боровко.Она также рассказала о современном оборудовании, которым оснащена больница.
«В отделении появился метод озонирования, особенно показанный для лечения ослабленных больных. Например, один из методов вспомогательного лечения при анаэробных инфекциях – озонирование физрастворов. Насыщенный озоном раствор проникает в кровяное русло и оказывает благотворное воздействие в комплексном лечении», – рассказала хирург.По словам Евгении Боровко, важной для медиков остаётся возможность обучаться, повышать новые навыки, а затем успешно применять полученные знания на практике.
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Лора Луганская