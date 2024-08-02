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​Хирург Боровко рассказала об изменениях в системе здравоохранения Шатуры

02 августа 2024, 17:38
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Врач-хирург, эндоскопист Евгения Боровко отметила серьёзные изменения в системе здравоохранения городского округа Шатура. Семейные обстоятельства сложились так, что прошлой осенью она вернулась работать из Красногорска в Шатурскую больницу, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Многолетний опыт и высокая квалификация позволили врачу приступить к работе в хирургическом отделении.
«Вернувшись в Шатурскую больницу, была приятно удивлена большими возможностями для развития хирургии в целом и оперативной эндоскопии. В нашей больнице проводят лапороскопию, холецистэктомию, грыжесечение. Это началось не так давно. Важно, что лапороскопические операции проводят в экстренном порядке. Любой обратившийся, даже ночью или в праздничные дни, получит хирургическую помощь в полном объёме, с применением инновационных методик», – рассказала Евгения.


По её словам, в больнице жители округа могут получить широкий спектр медицинских услуг, не выезжая в столичные клиники.
«Не каждый город может похвастаться оказанием экстренной эндоскопической помощи, которая представлена в нашей больнице в виде остановки кровотечений», – подчеркнула Боровко.
Она также рассказала о современном оборудовании, которым оснащена больница.
«В отделении появился метод озонирования, особенно показанный для лечения ослабленных больных. Например, один из методов вспомогательного лечения при анаэробных инфекциях – озонирование физрастворов. Насыщенный озоном раствор проникает в кровяное русло и оказывает благотворное воздействие в комплексном лечении», – рассказала хирург.
По словам Евгении Боровко, важной для медиков остаётся возможность обучаться, повышать новые навыки, а затем успешно применять полученные знания на практике.

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#шатура
#больница
#врач
#хирург
#подмосковье
#московская область
Жителей Московской области вновь пригласили проверить здоровье в парках
02 августа 2024, 18:25

Фото: iStock / RossHelen

В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, жители снова смогут проверить здоровье в парках Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах – в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других.
«Мы продолжаем акцию «Проверь своё здоровье в парке». Видим, что она пользуется спросом у наших жителей. Это отличная возможность позаботиться о себе и одновременно провести время с семьёй на свежем воздухе», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти профосмотр, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В министерстве напомнили, что при необходимости пациентов будут направлять на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.

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Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#парки
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Врач Ярцева заявила о смертельной опасности «плохого» холестерина
02 августа 2024, 18:18

Фото: iStock/Naeblys

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.
«У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза. Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.

А медицинский эксперт Полина Концедайло напомнила о существенном вреде полуфабрикатов и фастфуда для здоровья.

«Потребление сахаров и насыщенных жиров может способствовать дисбалансу кишечной микробиоты, приводить к обострению различных хронических болезней, таких как синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

Ранее кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.

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#сердце
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Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему
02 августа 2024, 16:27

Фото: iStock / VichienPetchmai

Кровотечения и переломы – довольно распространённые травмы, которые могут произойти в повседневной жизни – например, в результате ДТП, падения с велосипеда или самоката. Правильное оказание первой помощи в таких случаях может значительно снизить риск осложнений.
Если человек, не имеющий медицинского образования, стал свидетелем подобной ситуации, он должен как можно скорее вызвать скорую помощь, а до её прибытия обязательно помочь пострадавшему. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.
«Необходимо сохранять спокойствие, делать всё чётко и быстро. Задача – предотвратить развитие таких осложнений, как болевой или травматическое шок, кровотечение, различные инфекции. В первую очередь нужно осмотреть пациента, оценить его жизненно важные функции, понять, есть ли у него дыхание, сердечная деятельность, находится ли он в сознании. И когда свидетель ситуации будет вызывать скорую, он должен будет дать максимум реформации диспетчеру, чтобы к пострадавшему направили профильную бригаду – врачебную или реанимационную», – сказала медик.
Фото: iStock / HorstBingemer

До прибытия бригады медиков нужно остановить кровотечение, если оно есть. Кровотечение может быть венозным или артериальным.
«Если оно артериальное, можно наложить жгут. Если кровотечение венозное, накладываем давящую повязку. Если увидите, что есть какие-то переломы или раны, прежде чем зафиксировать эту часть тела, нужно предварительно обработать рану. Если в ране видны какие-то инородные тела, ни в коем случае нельзя их доставать. По возможности можем обработать рану антисептиками, перекисью водорода или хлоргексидином. Если их нет, нужно просто наложить на рану повязку», – посоветовала Полякова.
Фото: iStock / Chinnapong

Если у пострадавшего имеются признаки перелома, деформации конечности, вывих или сильный болевой синдром, важную роль будет играть обезболивание. Но это уже – работа врачей. В качестве же первой помощи нужно зафиксировать конечность.
«Иммобилизацию можем провести подручными средствами, которые окажутся поблизости, под рукой. Это могут быть доски, картон, палки, которые помогут нам обездвижить и зафиксировать руку или ногу», – сказала собеседница «Радио 1».
Далее, по словам Светланы Поляковой, нужно дождаться бригады скорой помощи, чтобы отправить пациента в стационар.

Фото: iStock / wellphoto
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#здоровье
#здравоохранение
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#скорая помощь
#пострадавший
#подмосковье
#московская область
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Трое пострадавших от молнии в парке «Патриот» завершили лечение в больнице
02 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» выписали из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Трое пострадавших после удара молнией в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке выписаны из больницы с дальнейшими рекомендациями», – уточнили в министерстве «Интерфаксу».
Инцидент произошёл 28 июля. Во время грозы молния ударила в группу людей в парке «Патриот» Один человек погиб, трое были госпитализированы. Состояние одного врачи оценивали как тяжёлое, ещё двоих – как средней степени тяжести.

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#больница
#пострадавший
#минздрав мо
#здравоохранение
#молния
#парк
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#подмосковье
#московская область
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Обучение в подмосковных центрах грудного вскармливания прошли около 300 женщин
02 августа 2024, 13:59

Фото: iStock/Mykola Sosiukin

Уже почти 300 женщин прошли обучение в восьми центрах грудного вскармливания, открытых при родильных домах и перинатальных центрах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В этих центрах женщинам рассказывают, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. (…) Всего с начала работы первого такого центра соответствующее обучение прошли почти 300 женщин», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что в текущем году центры грудного вскармливания открылись при Наро-Фоминском и Видновском перинатальных центрах, а также в Одинцовском и Балашихинском родильных домах.

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#медицина
#здравоохранение
#младенец
#мать
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Названа диета, которая может привести к смерти
Кардиолог Хачирова не рекомендовала практиковать сыроедение
02 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/Yingko

Кардиолог Асият Хачирова заявила, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.
Также она отметила вред диеты Аткинса.

«Сыроедение — несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.

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#продукты
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#питание
#диета
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Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании
02 августа 2024, 12:23

Фото: iStock/SementsovaLesia

Если женщина, которая кормит младенца грудью, будет пить алкоголь, это может негативно отразиться не только на её здоровье, но и на здоровье малыша — вне зависимости от дозы употреблённого спиртного. Об этом предупредил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество эталона, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка. Дети, чьи мамы выпивают и при этом продолжают кормить грудью, становятся нервными, раздражительными, у них может нарушиться сон и аппетит», — рассказал Холдин.
Он добавил, что алкоголь негативно влияет на все органы и системы растущего организма. Кроме того, из-за спиртных напитков может ухудшиться выработка грудного молока — вплоть до его полного исчезновения.

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Подмосковные врачи извлекли из пациента 11-сантиметровый тромб-убийцу
02 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/stefanamer

Тромб длиной 11 сантиметров удалили у 76-летнего пациента врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина попал в больницу с жалобами на тянущие боли в правой части живота и отёк правой ноги. Диагностика выявила у пациента подвижный 11-сантиметровый тромб в нижней полой вене. Это самая крупная вена в организме, она впадает в правое предсердие и по ней тромб в любой момент мог переместиться в сердце, а потом в лёгочную артерию.

Пациента отправили на операцию.

«Мы выполнили удаление 11-сантиметрового тромба. Такие тромбы называются «тромб-убийца», так как отрыв и попадание такого крупного тромба в легочную артерию приводит к неминуемой быстрой смерти. Затем мы установили в нижнюю полую вену защитное устройство – кава-фильтр, который улавливает тромбы и предотвращает их попадание в сердце и лёгочную артерию», — рассказал хирург отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ Максим Капранов.

Операция была малоинвазивной, катетер для удаления тромба провели через ярёмную вену. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
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Врач Жемчугов раскрыл способы заражения россиян лихорадкой Западного Нила
Врач Жемчугов заявил о риске заражения от клещей и комаров
01 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/martinatobolova

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что лихорадкой Западного Нила россияне могут заразиться от укусов клещей и комаров.
«В Средиземноморском регионе в дельте реки Нил возбудитель лихорадки — вирус Западного Нила — находится постоянно. Переносчики вируса — комары и клещи, а резервуары инфекции — птицы и грызуны. Распространяется вирус так: комар кусает зараженное животное или птицу. В Россию вирус попал вместе с перелётными заражёнными птицами, с грызунами, которые находились в трюмах кораблей», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил, что распространение лихорадки Западного Нила в России вызывает беспокойство ученых и врачей.

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