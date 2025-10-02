В «Автостате» назвали самые продаваемые машины в Татарстане

02 октября 2025, 13:36

В Татарстане LADA Granta стала лидером продаж новых автомобилей с начала года

Фото: Istock/bruev

С января по август 2025 года LADA Granta возглавила рейтинг продаж новых автомобилей в Татарстане. Жители республики приобрели 6395 машин этой модели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





В беседе с «Татар-информ» Тимерханов отметил, что второе место по популярности заняла LADA Vesta с результатом в 2736 единиц. На третью позицию вышла модель Haval Jolion, которую купили 1843 раза.

«В топ-5 также вошли LADA Niva Legend — 1 195 штук, и CHERY TIGGO 7 PRO MAX — 973 проданных автомобиля», — рассказал руководитель пресс-службы.

