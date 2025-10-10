Достижения.рф

В Баку освободили главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

Игорь Картавых (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили в Баку — об этом стало известно на фоне подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе. По информации источников, решение принималось на уровне помощников лидеров двух стран.



Как передает Telegram-канал Mash, в ответ на шаг Баку российская сторона также освободила одного из граждан Азербайджана, ранее задержанного на территории РФ.

Напомним, сотрудников «Sputnik Азербайджан» арестовали 1 июля. Директора и шеф-редактора издания обвинили по нескольким статьям уголовного кодекса, включая незаконную предпринимательскую деятельность и мошенничество.

Картавых, который занимал должность главы редакции, до последнего находился под стражей. Освобождение стало частью взаимных жестов доброй воли перед важной встречей двух президентов.

Иван Мусатов

