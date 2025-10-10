В Баку освободили главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых

10 октября 2025, 11:02

Игорь Картавых (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили в Баку — об этом стало известно на фоне подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе. По информации источников, решение принималось на уровне помощников лидеров двух стран.