Кабулов ответил, разместит ли Россия военные базы в Афганистане
Спецпредставитель Кабулов: Россия не станет размещать военные базы в Афганистане
Россия не планирует размещать военные базы на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента по этой стране Замир Кабулов. Об этом пишет РИА Новости.
Он также сообщил, что министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве подтвердил: Кабул не допустит возвращения американских сил на авиабазу Баграм.
«Абсолютно. (глава МИД РФ Сергей — прим. ред. ) Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах», — добавил Кабулов.Ранее Сергей Лавров предупреждал, что силовое присутствие внешних, внерегиональных игроков в Афганистане может привести к конфликтам. По его словам, вовлечение страны в региональные политические процессы будет способствовать развитию экономического и многостороннего сотрудничества.
Россия, подчеркнул министр, разделяет этот подход — в июле она официально признала Исламский Эмират Афганистан и сняла ограничения на межгосударственное взаимодействие.