Кабулов ответил, разместит ли Россия военные базы в Афганистане

07 октября 2025, 14:33

Спецпредставитель Кабулов: Россия не станет размещать военные базы в Афганистане

Фото: istockphoto/mbrand85

Россия не планирует размещать военные базы на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента по этой стране Замир Кабулов. Об этом пишет РИА Новости.





Он также сообщил, что министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве подтвердил: Кабул не допустит возвращения американских сил на авиабазу Баграм.



