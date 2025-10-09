Путин связал крушение самолёта AZAL с украинским беспилотником в небе
Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил авиакатастрофу самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL. Об этом сообщает ТАСС.
Глава российского государства сообщил, что причины произошедшего, среди прочего, связаны с тем, что в небе в тот момент находился украинский беспилотник. Путин уточнил, что в день трагедии российские средства противовоздушной обороны сопровождали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пересекали границу Российской Федерации.
