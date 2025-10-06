В Балашихе блохи перебрались из подвала в квартиры жителей и мешают людям жить

06 октября 2025, 20:07

Жильцы дома в Балашихе жалуются на нашествие блох после обработки подвала

Фото: Istock / S.Rohrlach

В Балашихе многоквартирный дом по адресу улица Терешковой 3 столкнулся с массовым появлением блох в квартирах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.