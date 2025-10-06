В Балашихе блохи перебрались из подвала в квартиры жителей и мешают людям жить
В Балашихе многоквартирный дом по адресу улица Терешковой 3 столкнулся с массовым появлением блох в квартирах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее насекомые обитали только в подвале, однако после проведения дезинсекции ситуация ухудшилась: блохи переместились в жилые помещения.
Инцидент произошёл несколько недель назад. Жильцы отмечают, что насекомые появились на мебели, матрасах и даже в одежде и сумках, распространяясь по квартирам и иногда покидая дом вместе с вещами жителей.
Представители управляющей компании сообщили, что обработка подвала проведена и ответственность за борьбу с блохами в квартирах теперь ложится на самих жителей. В компании уточнили, что дальнейшие меры должны приниматься жильцами самостоятельно и за их счёт.
Жители дома продолжают бороться с насекомыми и выражают недовольство ситуацией, отмечая, что дезинсекция, вместо решения проблемы, привела к её расширению.
