В Москве у станции МЦД нашли тело мужчины с перерезанным горлом
У станции МЦД «Волоколамская» обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
На северо-западе Москвы у станции МЦД «Волоколамская» обнаружили тело мужчины. Об этом написал столичный СК в Telegram-канале.
По информации ведомства, найденный человек скончался от телесных повреждений, несовместимых с жизнью.
«Обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи», — сказано в сообщении.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают территорию, фиксируют улики и выясняют обстоятельства инцидента. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По её результатам они примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее стала известна причина ссоры, в которой житель Подмосковья убил друга топором.