В Москве у станции МЦД нашли тело мужчины с перерезанным горлом

06 октября 2025, 19:56

У станции МЦД «Волоколамская» обнаружили тело мужчины с ножевым ранением

Фото: Istock/gorodenkoff

На северо-западе Москвы у станции МЦД «Волоколамская» обнаружили тело мужчины. Об этом написал столичный СК в Telegram-канале.





По информации ведомства, найденный человек скончался от телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

«Обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи», — сказано в сообщении.