«Возили лицами по асфальту»: В Воронеже девочки-подростки зверски избили детей

06 октября 2025, 19:24

В Воронеже подростки избили двух девочек, полиция проводит проверку

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Воронеже несколько подростков избили двух маленьких девочек. По информации УМВД России по региону, инцидент произошёл 2 октября во дворе на улице Минской.





Группа девочек набросилась на двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет. Нападавшие пинали их ногами в живот, волокли по асфальту и даже перебрасывали через забор.

«Поступило сообщение о драке подростков... в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой», — сказано в сообщении.