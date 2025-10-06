«Возили лицами по асфальту»: В Воронеже девочки-подростки зверски избили детей
В Воронеже несколько подростков избили двух маленьких девочек. По информации УМВД России по региону, инцидент произошёл 2 октября во дворе на улице Минской.
Группа девочек набросилась на двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет. Нападавшие пинали их ногами в живот, волокли по асфальту и даже перебрасывали через забор.
«Поступило сообщение о драке подростков... в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой», — сказано в сообщении.На следующий день родители обеих пострадавших написали заявления в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.