Президент Путин приехал в Детский центр имени Рошаля в Красногорске

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Президент России Владимир Путин приехал в Детский клинический центр имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске, который скоро примет первых пациентов.
Главу государства сопровождает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вместе с ним главу государства встречала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, который поддержал президент. Клиника будет координировать работу всех детских учреждений Московской области и позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов.
В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественное. На крыше здания – вертолётная площадка для санитарной авиации, которая позволит доставлять в госпиталь самых сложных пациентов из любой точки Московской области.
В центре сделано всё для комфорта детей. Для них оборудовали игровые комнаты, а стены на этажах украсили герои любимых мультфильмов. Палаты матери и ребёнка оснащены кроватями и встроенными пеленальными столиками, отдельными санузлами с удобными душевыми, телевизором и выходом в интернет. Для родителей оборудованы зоны отдыха.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
В команде центра – свыше 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска. Астрахани, Ульяновской, Воронежской областей и из других городов, а также более 800 сотрудников из числа среднего медперсонала. Все они прошли онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковного медицинского колледжа.
В Центре собраны все направления детской медицины по 28 профилям. Это детская хирургия, травматология, офтальмология и другие специализации. Вместимость клинического центра превышает 460 коек. В нём расположено 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также 16 стационарных отделений и 23 операционных.
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Путин тепло приветствовал президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вместе с ним главу государства встречала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, который поддержал президент. Клиника будет координировать работу всех детских учреждений Московской области и позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов.
В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественное. На крыше здания – вертолётная площадка для санитарной авиации, которая позволит доставлять в госпиталь самых сложных пациентов из любой точки Московской области.
В центре сделано всё для комфорта детей. Для них оборудовали игровые комнаты, а стены на этажах украсили герои любимых мультфильмов. Палаты матери и ребёнка оснащены кроватями и встроенными пеленальными столиками, отдельными санузлами с удобными душевыми, телевизором и выходом в интернет. Для родителей оборудованы зоны отдыха.
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
В команде центра – свыше 500 ведущих специалистов в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска. Астрахани, Ульяновской, Воронежской областей и из других городов, а также более 800 сотрудников из числа среднего медперсонала. Все они прошли онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковного медицинского колледжа.
В Центре собраны все направления детской медицины по 28 профилям. Это детская хирургия, травматология, офтальмология и другие специализации. Вместимость клинического центра превышает 460 коек. В нём расположено 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также 16 стационарных отделений и 23 операционных.
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Персонажи Союзмультфильма украсят Детский клинический центр в Красногорске
Лора Луганская