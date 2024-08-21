Президент Путин приехал в Детский центр имени Рошаля в Красногорске

Правильный выбор детской обуви очень важен для здоровья ребёнка, особенно это касается обуви для школы — ведь в ней ученик каждый день проводит много часов. О том, на что следует обратить внимания, покупая обувь для школьника, рассказала «Радио 1» заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян.