В Луховицах ищут подрядчика на капитальный ремонт теплосетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: посёлок Красная Пойма, от Школьной до Лесной улицы: от тепловой камеры 16 до тепловой камеры 18 и от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 16. Предполагается, что в ходе капремонта существующая магистральная теплотрасса будет заменена от котельной Врачево-Горки вдоль домов №№ 1-5 по Клубной улице», — говорится в сообщении.Протяжённость подлежащих замене участков теплотрассы составляет 800 метров, завершить работы планируется в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 43 миллиона 780 тысяч рублей, заявки принимаются до 24 октября.
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