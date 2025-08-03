«Друг в прокуратуре»: В Москве нетрезвый самокатчик нападал на женщин

03 августа 2025, 12:58

В Сокольниках мужчина на самокате нападал на женщин

Фото: Istock/Sergio Caballero

Неприятный инцидент случился в Сокольниках, где мужчина-самокатчик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершал нападения на женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Утром 3 августа на Русаковской набережной молодой парень, передвигающийся на арендованном самокате, пинал всех попадавшихся на его пути женщин, которые вышли на пробежку или катались на велосипедах или роликах. По словам очевидцев, он подъезжал к ним сзади, пинал и уезжал.

«Потом, отъезжая вперед, демонстративно присаживался и улыбался. Мне потребовалось много сил, чтобы догнать его на роликах. На вопрос: «Зачем он это делает и почему он меня ударил?» он ответил, что у него друг в прокуратуре и ему всё равно ничего не будет», — рассказала одна из пострадавших.