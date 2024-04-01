В Подмосковье идёт строительство более ста котельных

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора
В Московской области ведётся строительство 117 котельных. Такие данные привели в пресс-службе Главгосстройнадзора региона, под надзором которого идут работы.
Новые объекты возводят в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах.
Как отметили в надзорном ведомстве, все строящиеся котельные автоматизированы и позволяют настроить работу объектов без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы их функционирования передаются через диспетчерскую и пульт. На большинстве объектов установят котлы в основном отечественного производства.
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«Так, в Дмитровском городском округе появится котельная, которая бесперебойно будет обеспечивать теплом и горячей водой детский оздоровительный лагерь «Дзержинки». В городском округе Домодедово тепло и воду от новой котельной будут получать жители микрорайона Западный», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская