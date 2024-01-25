В Балашихе открыл приём передвижной офис МосОблЕИРЦ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Передвижной офис МосОблЕИРЦ открылся в четверг, 25 января, у дома №25 по улице 1 Мая в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса Московской области.
«В мобильном офисе жители могут передать показания счётчиков воды и электричества, оплатить ЖКУ по безналичному расчёту, получить справку о задолженности или о её отсутствии, а также копию платёжки и выписку из финансово-лицевого счёта», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в мобильном офисе можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся оплаты ЖКУ.
Читайте также:
Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей
В Воскресенском округе восстановили работу котельной
Жителям Серпухова вернули около 380 тыс рублей переплаты за ЖКУ
Лев Каштанов