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В Балашихе открыл приём передвижной офис МосОблЕИРЦ

25 января 2024, 12:56
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Передвижной офис МосОблЕИРЦ открылся в четверг, 25 января, у дома №25 по улице 1 Мая в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса Московской области.
«В мобильном офисе жители могут передать показания счётчиков воды и электричества, оплатить ЖКУ по безналичному расчёту, получить справку о задолженности или о её отсутствии, а также копию платёжки и выписку из финансово-лицевого счёта», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в мобильном офисе можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся оплаты ЖКУ.


В Балашихе мобильный офис открылся в 10:00 и будет работать до 15:30. Посмотреть график выездов можно на сайте МосОблЕИРЦ.

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#балашиха
#жкх
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С 1 февраля по 1 апреля пройдет Всероссийская акция проекта «Пластик рулит»
25 января 2024, 12:53

Фото: istock / Julia Klueva

В России состоится первая всероссийская акция проекта «Пластик рулит» по сбору пластика для помощи пострадавшим в Дорожно-транспортных происшествиях. Акция приурочена ко Всемирному дню некоммерческой организаций.
Целью проекта является привлечения общества к экологической культуре и сбору пластикового вторичного сырья, направленное на снижение ущерба экологии от пластиковых отходов. Также мероприятие организованно для привлечения внимания водителей, пешеходов и пассажиров к проблеме аварий и оказание помощи пострадавшим.

«Пластик рулит» заставляет задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также обращает внимание на культуру поведения на дорогах.

Мероприятие проходит 1 февраля по 1 апреля 2024 года.

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#дтп
#экология
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Подмосковные студентки примут участие в программе «Педагогический марафон»
25 января 2024, 12:41

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Две студентки Губернского колледжа посетят марафон для студентов педагогических специальностей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Педагогический марафон» для студентов педагогических специальностей будет проходить на базе Пятигорского центра знаний «Машук».

«Одной из тем, которые участники программы обсудят, являются новые технологии в воспитании. Времена меняются, и методы обучения должны быть адаптированы под современные реалии. Использование инновационных технологий становится неотъемлемой частью педагогического процесса. Участники марафона смогут поделиться своим опытом и предложить свои идеи по эффективному использованию новых технологий в образовании», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что среди 150 победителей отбора участия в программе оказались студентки Губернского колледжа — Анастасия Кондакова и Алена Лопатина.

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#образование
#педагоги
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В подмосковных лесах стартовала акция по борьбе с незаконными вырубками
25 января 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Масштабная профилактическая акция «Незаконная рубка», направленная на противодействие нелегальной заготовке древесины, стартовала в Московской в четверг, 25 января, она продлится до конца года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Незаконная вырубка — одно из самых тяжёлых нарушений по причинению ущерба лесному фонду, поэтому лесная охрана уделяет особое внимание профилактике и пресечению таких рубок», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

В ходе акции в подмосковных лесах значительно увеличат количество патрулей, особенно в тех местах, откуда поступали сигналы о нарушениях. В патрулировании будут участвовать не только сотрудники областной лесной охраны, но и полицейские, представители муниципальных администраций, а также общественники. Акцию планируют завершить 31 декабря 2024 года.

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Деревню Вертячево Раменского округа газифицируют в ближайшие два года
25 января 2024, 12:15

Фото: Ирина Моисеева

В рамках выездной администрации Раменского округа обсудили вопрос газификации в деревне Вертячево. Об этом сообщил корреспондент.
Встреча представителей администрации жителей округа прошла в территориальном управлении «Софьинское».

Основной темой встречи стала газификация.

«Нас интересует, когда в наши дома подведут газ. В администрации нам ответили, что деревня уже вошла в программу газификации. Нам обещали уточнить сроки проведения работ», —отметила жительница деревни Анжелика.

По словам заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко Деревня Вертячево уже включена в программу газификации Московской области.На сегодняшний день происходит уточнение объёмы финансирования на 2024-2026 годы.

Стоит отметить, что после появления точных цифр жители смогут узнать конкретную дату начала газификации в их населённом пункте.

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#подмосковье
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В Подмосковье можно бесплатно сделать прививку против бешенства животным
25 января 2024, 12:00

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье бесплатно проводят вакцинацию животных против бешенства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Бесплатную вакцинацию от бешенства в регионе проводят в течение всего года.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу. Владельцам даются рекомендации по уходу и правилам кормления», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, данная процедура абсолютно безопасна для здоровья и жизни животных. Также за две недели перед прививкой необходимо проглистовать питомца.

Стоит отметить, что записаться в ветклинику на прием можно через портал Госуслуг.

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#животные
#прививки
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В Подмосковье с начала года подали более 120 заявок на жилищные сертификаты
25 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 120 заявлений на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийных домов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, подано 124 заявления на получение жилищных сертификатов», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владимира Локтева.

Министр добавил, что наибольшее число заявлений поступило от людей, проживающих в Шатуре, Воскресенске и Серпухове. Всего заявление подали жители десяти округов.

Жилищный сертификат позволяет собственнику жилья, признанного аварийным, приобрести новое жильё за счёт государства, не дожидаясь, когда будут построены специальные дома для переселения. Сумма сертификата зависит от площади квартиры: один квадратный метр оценивается в 130 тысяч рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 33 квадратных метра.

Купить жильё по сертификату можно в любом округе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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#сертификат
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#подмосковье
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Студентам вузов и ссузов Подмосковья предоставят более 20 тыс бюджетных мест
25 января 2024, 11:33

Фото: iStock/SeventyFour

Более 20 тысяч бюджетных мест предоставят для студентов высшие и средние специальные учебные заведения Московской области в будущем учебном году, об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В подмосковных учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2024-2025 новом учебном году будет предоставлено более 20 тысяч бюджетных мест», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.

Он добавил, что особые льготы предоставляются детям участников специальной военной операции на Украине. Для них выделено 10% бюджетных мест.

К подмосковной образовательной системе относятся два вуза и 37 средних специальных учебных заведений. Полный список льгот при поступлении туда, а также при обучении для различных категорий студентов, размещён на сайте Московской областной Думы.

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#московская область
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В Красногорске в этом году откроют школу на 1,5 тыс учеников с детсадом на 200 мест
25 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строительство масштабного образовательного центра со школой на полторы тысячи учеников и детским садом, рассчитанным на 200 воспитанников, ведётся микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск. Ход работ вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил глава Красногорска Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ведём строительство самого крупного в округе воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1500 учеников и садиком на 200 детишек, и уже к 1 сентября планируем открыть учреждение для наших юных красногорцев», — отметил Волков.

Кроме того, руководители области и округа проверили ход строительства детского клинического центра имени Рошаля. Сдать в эксплуатацию медицинское учреждение, которое станет флагманом областной педиатрической помощи, планируется уже этим летом.

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#дмитрий волков
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Заканчивается прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»
25 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Неделя до окончания приема заявок на Национальную премию «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Заявки на участие в премии все желающие могут подать до 31 января 2024 на официальном сайте премии.

«Национальная премия «Россия — страна возможностей» направлена на поощрение жителей нашей страны, которые своими действиями и идеями способны изменить жизнь к лучшему. Можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят свои проекты по улучшению окружающей среды», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Всего на премии будет представлено 13 номинаций. Стоит отметить, что объявление награждение победителей премии состоится в Москве на главном форуме страны «Россия».

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