В Воскресенском округе восстановили работу котельной

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Из-за утечки работа котельной была ограничена, при этом подача тепла потребителям не прекращалась. Восстановительные мероприятия были завершены 23 января к 11 часам вечера, а 24 января к 6 часам утра объект вышел на рабочие параметры», — отмечается в сообщении.Ремонт котельной проводился под контролем специалистов московской области аварийно-восстановительной службы (МОС АВС). Сейчас котельная работает в штатном режиме.
Читайте также:
В подольских многоэтажках начали устанавливать тепловые пункты
В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир
Ремонт первого котла проблемной котельной в Электростали начнётся в понедельник