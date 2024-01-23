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Жителям Серпухова вернули около 380 тыс рублей переплаты за ЖКУ

23 января 2024, 18:14
Фото: пресс-служба Госжилнадзора МО

Фото: пресс-служба Госжилнадзора МО

Десятки тысяч рублей, переплаченные жителями городского округа Серпухов в 2023 году из-за неверных начислений в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, были возвращены гражданам по итогам перерасчётов, сообщает пресс-служба Госжилнадзора Московской области.

«Корректировки счетов за электроснабжения составили 222,5 тыс. рублей, за снабжение горячей водой — 85,6 тыс. рублей. Кроме того, жителям вернули 71 тысячу рублей переплаты за отопление», — уточняется в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что коммунальные начисления рассчитывает управляющая компания. Если в счетах появилась ошибка, в первую очередь следует обратиться именно в УК. Но если управляющая компания отказывается привести счета в порядок, нужно подать официальное заявление в надзорные органы. В заявлении должно быть подробное описание проблемы и копии платёжных документов.

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#серпухов
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#госжилинспекция мо
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Психолог Деулин: По почерку можно определить уровень самооценки
23 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto.com/Trifonov_Evgeniy

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что по почерку можно определить уровень самооценки человека.
«В психологии считается, что чем больше буква, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже «бред величия» имеется», – отметил в беседе с Газета.ру Деулин.

По его словам, крупные буквы также могут выдать коммуникабельность человека, а вот мелкий почерк, считает специалист, может говорить о скупости и мелочности.

Ранее специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев заявлял, что во многом успешность проверки на детекторе лжи зависит от типа ментальности тестируемого.

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#психолог
#человек
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Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков
23 января 2024, 18:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В наступившем году в Московской области откроют более 70 школ и детсадов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада – как за бюджет, так и за внебюджетные источники. Стараемся вести сбалансированное строительство. В микрорайоне должны быть и пункт полиции, и поликлиника, и детсад, и школа. А там, где образовался дефицит, максимально оперативно пытаемся возводить вот такие современные комплексы. Надеюсь, что мы сможем привлечь сюда лучших специалистов. Именно команда учителей, их мотивация, достойный уровень зарплаты во многом определяет качество знаний», – сказал губернатор.
Он добавил, что в Подмосковье также обновляют устаревшие школы.
«Здесь нам очень помогает большая президентская программа капремонта. В прошлом году привели в порядок 62 школы, в этом планируем ещё более 40. Прирост школьников в регионе очень заметен – порядка 40 тыс ежегодно. Подмосковье растёт, и мы должны в каждой сфере обеспечивать перемены», – подчеркнул Воробьёв.
Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.

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#красногорск
#андрей воробьёв
#губернатор
#школы
#детский сад
#строители
#подмосковье
#московская область
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Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана
23 января 2024, 18:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большой воспитательно-образовательный комплекс в красногорском микрорайоне Павшинская пойма откроют на год раньше – в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, поговорил со строителями и директором комплекса.
«В Павшинской пойме учатся более 5,2 тыс детей при том, что мощность трёх образовательных учреждений микрорайона рассчитана максимум на 2,7 тыс. Поэтому новая школа стратегически важна – она разгрузит остальные. У нас такие городские округа, как Балашиха, Одинцово, Ленинский, территории возле МКАД всегда нуждались в учебных заведениях в учителях. Поэтому мы реализуем большую программу по строительству новых школ и детских садов», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что такие образовательные комплексы, как в Павшинской пойме, имеют большое значение.
«Ребёнок в детском саду получает грамотную, насыщенную, сбалансированную программу. И потом, когда он переходит в школу, идёт туда уже подготовленным, умеет писать, читать», – сказал губернатор.
Комплекс будет представлять собой четырёхэтажное здание, где разместятся школа на 1,5 тыс учеников и детсад на 200 мест. Камень в его основание Воробьёв заложил два года назад вместе с зампредом правительства Татьяной Голиковой.

Ввести комплекс должны были в 2025 году. Однако по поручению губернатора строительство идёт опережающими темпами – здание возвели уже на две трети. Открыть новое учреждение планируют к 1 сентября этого года.

Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание малышей. В нём разместятся спальные комнаты, столовая, медпункт, музыкальный и физкультурный залы.

В школе у ребят появится возможность дополнительно заниматься футболом и бальными танцами. Там будут кружок робототехники и IT-клуб. На территории комплекса разместятся детские и спортивные площадки, беговые дорожки.
«Этот объект уникален. Он первый такой в Московской области. В одно здание интегрировано и школьное, и дошкольное образование. Работаем с опережением графика – дети смогут пойти в школу и детсад уже в этом году. Летом планируем ввести объект в эксплуатацию, чтобы Минобразования, директор, учителя, воспитатели успели решить все организационные вопросы до начала учебного года», – сказал гендиректор компании-застройщика, ООО «Триумф», Иван Бузикевич.
В образовательном комплексе будут работать около 100 учителей и воспитателей. Директором нового учреждения станет Светлана Дудкина. Много лет она работала в школах и в департаменте образования Москвы, воспитала свыше 30 победителей региональных и всероссийских конкурсов художественного и технического направлений.
«Процентов на 80 штат уже укомплектован, полностью завершим его формирование к концу марта. В идеологии развития школы мы видим два направления – технологическое и социально-экономическое. У нас будут предпринимательские классы. На наш взгляд, у такого подхода большое будущее. Кроме того, у нас будет развиваться система дополнительного образования – робототехнические кружки, спортивные секции», – поделилась планами Дудкина.
Всего в городском округе Красногорск работают 32 школы и 10 детских садов. В этом году запланировано построить ещё 17 объектов образования.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#красногорск
#школа
#детский сад
#образование
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Около 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества»
23 января 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Свыше 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества» в Красногорске за 7 месяцев работы. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
С начала открытия фонда в него обратились шесть тысяч жителей по различным вопросам. Председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов вместе с министром соцразвития Московской области Людмилой Болатаевой и председателем профильного комитета Мособлдумы Андреем Голубевым посетили филиал фонда «Защитники Отечества в Красногорске.

«Создание Фонда действительно было жизненно необходимо, потому что здесь имеют возможность со своими вопросами обратиться и семьи военнослужащих, и сами бойцы, которые требуют определённого подхода с момента возвращения из зоны боевых действий. Учреждение наполнено высококвалифицированными специалистами, самыми современными возможностями, чтобы в режиме «одного окна» решать задачи комплексно», – отметил Игорь Брынцалов.

Стоит подчеркнуть, что благодаря фонду большое количество военнослужащих, ветеранов боевых действий и семей бойцов получают дополнительное социальные координирование и медико-психологического консультирование во всех округах региона.

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#подмосковье
#мособлдума
#игорь брынцалов
#семьи
#военные
#сво
#поддержка
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Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети ресторанов «Ёбидоёби»
23 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России подтвердил обязанность сети ресторанов «Ёбидоёби» изменить фирменное название. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
Отмечается, что суд отклонил передачу кассационной жалобы компании для рассмотрения в ходе судебного заседания Судебной коллегии по экономическим спорам. В связи с этим, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам остаются в силе.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой.

При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».

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#суд
#компании
#рестораны
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В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега
23 января 2024, 17:34

Фото: ГУСТ МО

Коммунальные службы Подмосковья приступили к уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С середины дня на территории Московской области зафиксированы снегопады. Во избежании появления потенциально опасных ситуаций на дорогах коммунальные службы незамедлительно принялись за уборку территорий.

«Сейчас с капризами погоды борются более 14 тысяч специалистов по комплексной уборке. На линиях работают более 1 400 единиц уборочной техники. Процесс организовали в два цикла. Сначала очищаем входные группы, тротуары и дорожки вдоль домов, основной ход внутриквартальных проездов. После этого проводим противогололедную обработку», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что на сильно заснеженных территориях привлекается дополнительная техника и специалисты комплексной уборки.

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#техника
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#снегопад
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В Госдуме предложили определить темы, по которым дети могут выражать своё мнение
23 января 2024, 17:21

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Госдуму поступило предложение о создании перечня интересов детей, по которым они имеют право выражать своё мнение. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Отмечается, что с инициативой выступили депутаты «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев, ЛДПР – Иван Мусатов и Станислав Наумов и Олег Матвейчев из «Единой России».

Они предложили внести изменения в Семейный кодекс России.

Речь идёт о детях, чей возраст достиг 10 лет. В качестве интересов детей предлагается закрепить крепкую и полную семью, перенятие культуры и жизненного опыта, интерес к общению с обоими родителями, если они проживают раздельно и другие.

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#госдума
#дети
#мнение
#депутаты
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Проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу в Пермском крае
23 января 2024, 16:58

Фото: iStock/Serjio74

В Пермском крае проводница поезда по ошибке высадила пассажиров в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
20-летняя студентка, которая ехала в этом поезде рассказала, что проводница сообщила, что они прибыли на нужную станцию. Девушка вместе с другими пассажирами, среди которых были дети, вышла на платформу. Однако, когда они поняли, что находятся в глухом лесу, поезд уже тронулся с места.

В результате, пассажирам пришлось пройти несколько километров по морозу в темноте и без связи. Примерно через полчаса пути, людей заметил машинист товарного поезда, который подобрал их.

Позднее выяснилось, что сотрудница РЖД перепутала время прибытия поезда, а также не знала, что он отстаёт от расписания.

Студентка также подчеркнула, что проводница странно вела себя ещё во время посадки в поезд в Екатеринбурге – она не принимала билеты у приходящих пассажиров, поэтому им пришлось самостоятельно стучаться к ней в кабинку и предоставлять документы.

Затем странности в поведении проводницы заметили и родители девушки, которые пришли встречать дочь, но не обнаружили её среди прибывших. Они утверждают, что сотрудница была в состоянии алкогольного опьянения.

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#ржд
#поезд
#пассажиры
#лес
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Губернатор Воробьёв обсудил со спикером Госдумы Володиным законы в сфере ЖКХ
23 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Володин и Воробьёв обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области, а также законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.
Как напоминает «Парламентская газета», ранее спикер Госдумы поручил комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Парламентарии запросят информацию у правительства о состоянии объектов теплоснабжения, переданных в концессию физическим и юридическим лицам, после многочисленных аварий на региональных объектах в начале января.

В Подольске 4 января произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Без тепла остались более 170 многоэтажных жилых домов, несколько медучреждений, школ и детсадов. Сейчас теплоснабжение восстановлено.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Воробьев поручал членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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