Жителям Серпухова вернули около 380 тыс рублей переплаты за ЖКУ

Фото: пресс-служба Госжилнадзора МО
Десятки тысяч рублей, переплаченные жителями городского округа Серпухов в 2023 году из-за неверных начислений в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, были возвращены гражданам по итогам перерасчётов, сообщает пресс-служба Госжилнадзора Московской области.
«Корректировки счетов за электроснабжения составили 222,5 тыс. рублей, за снабжение горячей водой — 85,6 тыс. рублей. Кроме того, жителям вернули 71 тысячу рублей переплаты за отопление», — уточняется в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что коммунальные начисления рассчитывает управляющая компания. Если в счетах появилась ошибка, в первую очередь следует обратиться именно в УК. Но если управляющая компания отказывается привести счета в порядок, нужно подать официальное заявление в надзорные органы. В заявлении должно быть подробное описание проблемы и копии платёжных документов.
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