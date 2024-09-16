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В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности

16 сентября 2024, 10:42
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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В микрорайоне Заря городского округа Балашиха торжественно открыли новый сквер Семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территорию выбрали по инициативе местной ветеранской организации. Ветераны участвовали в разработке концепции и названии зоны отдыха. Они предложили назвать сквер именно так, подчёркивая важность семейных ценностей и преемственности поколений. На открытие пришли супруги, прожившие в браке более полувека и те, кто только создал семью», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Площадь сквера – 1,2 га. Главная достопримечательность новой зоны отдыха – монумент, выполненный в виде истребителя МиГ-23. Он был передан Балашихе от 1-й Армии ПВО-ПРО. Памятник подчёркивает военное прошлое микрорайона Заря и его значимость в истории обороны страны.



Церемония открытия прошла в День города. На ней присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв, глава Балашихи Сергей Юров, представители городской администрации и общественных организаций.

Примечательным моментом открытия стала регистрация брака молодожёнов Ольги и Евгения Дмитриевых. После церемонии они пришли в новый сквер.
В министерстве добавили, что работы проводились по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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#ветераны
В парках Подмосковья за неделю побывали более 2 млн человек
16 сентября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше двух миллионов человек посетили парки Московской области за период с 9 по 15 сентября, что на 355 тысяч посетителей больше, чем за аналогичное время в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на минувшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком области на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 98 тысяч человек. Второе место занял парк Мира в Мытищах с 55,7 тыс. посетителей. На третьем месте оказался парк Толстого в Химках с 55,4 тыс. гостей. Четвёртое место занял Центральный парк Пушкинского округа, который посетили 49 тысяч человек. А замыкает недельный топ-5 Фабричный парк в Истре с 36 тысячами посетителей.

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
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#московская область
#подмосковье
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Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
16 сентября 2024, 11:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд развития территорий запустил новую образовательную игру под названием «ЖЭКА», которая погружает участников в захватывающий процесс управления многоквартирными домами и коммунальными услугами. Игроки могут освоить ключевые аспекты жизни в многоквартирных домах, включая энергоэффективность, капитальный ремонт и способы оптимизации расходов на коммунальные услуги. Действия происходят в специально разработанном интерактивном городе, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Игра «ЖЭКА» состоит из трех уровней интерактивного обучения:

  1. Уровень «Квартира»: на этом этапе участники учатся эффективно экономить электроэнергию, воду и газ, минимизируя свои затраты. Игра демонстрирует, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и соблюдение простых правил экономии могут сделать жилье более комфортным и энергоэффективным.
  2. Уровень «Дом»: здесь игроки изучают управление многоквартирным домом. Они узнают, как совместные усилия с соседями могут помочь эффективно управлять домом, использовать альтернативные энергетические источники и поддерживать высокие стандарты качества жилого комплекса.
  3. Уровень «Квартал»: на данном этапе участник работает на уровне микрорайона, где его главная задача — заботиться о детских и спортивных площадках, парковках и зонах для сортировки отходов. Игра охватывает десятки домов, которые требуют регулярного обслуживания и капитального ремонта.
«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „ЖЭКА“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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В Подмосковье запускают конкурс проектов по развитию гражданского общества
16 сентября 2024, 10:44

Фото: пресс-служба МИСК МО

Конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций на развитие гражданского общества запускают в Московской области, приём заявок начнётся 23 сентября и завершится 22 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций (МИСК).
«Грантовый конкурс для НКО Подмосковья мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 млн рублей. В Московской области много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с Фондом президентских грантов конкурс для НКО — один из основных инструментов», — сказала глава МИСК Московской области Екатерина Швелидзе.
Гранты будут распределены по четырём направлениям: волонтёрская деятельность, культура и искусство, молодёжная политики и соцзащита граждан. Победителей грантового конкурса назовут 20 ноября.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#подмосковье
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В ЖК «Заречье Парк» уже наполовину построен паркинг на 717 машиномест
16 сентября 2024, 10:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Заречье Парк» строится многоуровневый наземный паркинг на 717 машиномест. Готовность объекта составляет 50%. Девелопер группа «Самолёт» строит парковку в рамках комплексного развития территории в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На строительной площадке ежедневно работают около 40 человек и три единицы техники. Монолитные, кровельные и каменные работы уже завершены. Сейчас проводятся работы по прокладке внешних коммуникаций и отделке фасадов. Внутри паркинга ведутся отделочные работы, прокладываются системы водоснабжения, канализации, ливневой канализации, отопления и противопожарного водопровода.

Общая площадь девятиэтажного паркинга составляет более 21,1 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены 17 парковочных мест для маломобильных групп населения и 8 мест для мотоциклов. Въезд и выезд из паркинга будут осуществляться через автоматические шлагбаумы, магнитные карты или брелоки. Посетители смогут подниматься на верхние этажи и спускаться по лестницам или на лифтах.

Территория вокруг парковки будет благоустроена: проложены тротуары и проезды, установлено уличное освещение, высажен газон. Пешеходные дорожки, ведущие к парковке, будут иметь нескользящую поверхность, а в местах соединения тротуаров с проезжей частью будут установлены пониженные бордюры.

Жилой комплекс «Заречье Парк» расположен в районе посёлка Заречье Одинцовского городского округа. В рамках проекта запланировано строительство пяти жилых корпусов с комфортными дворами без машин. На территории комплекса уже работает школа на 600 мест. В настоящее время ведётся строительство поликлиники на 300 посещений в смену. В будущем планируется построить детский сад на 210 мест и ещё один наземный паркинг на 498 машиномест.

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Загруженность подмосковных дорог утром 16 сентября составила 5 баллов
16 сентября 2024, 10:30

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 сентября, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы отмечаются по направлению к Москве на трассах -9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Ярославское, Рязанское, Носовихинское, Боровское, Каширское, Минское, Рублёво-Успенское, Пятницкое и Косинское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше одного миллиона машин, что на 1,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Школьники Московской области могут поучаствовать в новом «Уроке цифры»
16 сентября 2024, 10:05

Фото: istockphoto / gorodenkoff

С 23 сентября начинается первый в новом учебном году «Урок цифры», посвящённый теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На уроке школьники познакомятся с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они изучат основные алгоритмы и правила создания промптов, а также попрактикуются, используя игровой тренажёр.

Также ученики узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом при решении различных задач в обучении, проектировании, творчестве и поиске информации и идей.

Урок разработан для учащихся 1–11 классов и включает видеолекцию, интерактивные задания-тренажёры и методические рекомендации.

Ученики могут самостоятельно участвовать в проекте до 13 октября 2024 года.

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#образование
#школьники
#ученики
#искусственный интеллект
#урок цифры
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Что делать, если взломали аккаунт в Telegram — советы экспертов
16 сентября 2024, 09:53

Фото: iStock/patpitchaya

Многие пользователи сталкиваются с тем, что мошенники пытаются получить контроль над их аккаунтом в мессенджере Telegram. Инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам, подготовили в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Если вы подозреваете, что вашей учётной записью пользуются мошенники, завершите все сеансы на неизвестных устройствах и установите новый облачный пароль», — говорится в сообщении.
Завершение сеанса на неизвестных устройствах

Для того, чтобы отключить неизвестные связанные устройства, нудно перейти в настройки и там выбрать пункт «Устройства». В разделе «Активные сеансы» будут отображены все устройства, с которых вошли в данную учётную запись. Нужно выбрать все неизвестные устройства и нажать на «Завершить сеанс».

Смена пароля

Замена пароля тоже проводится через раздел «Настройки», в котором нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». Далее следует открыть вкладку «Облачный пароль» и установить новый пароль.

Вы не можете завершить начатый мошенником сеанс — что делать?

Если мошенник «хозяйничает» в вашем аккаунте уже несколько часов, есть вероятность, что вы не сможете завершить его сеанс. Тогда нужно удалить имеющийся аккаунт и создать новый на тот же номер. Отмечается, что моментально удалить аккаунт можно только в приложении для iOS.



Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по МО

Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.

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В МФЦ Воскресенска жителям рассказали как избавиться от ненужных вещей
16 сентября 2024, 09:39

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Воскресенцы могут воспользоваться новым онлайн-сервисом по вывозу ненужных вещей, доступным на региональном портале государственных услуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Преимущество сервиса заключается в том, что заявка оформляется онлайн, а сам сервис позволяет вывозить разные предметы, начиная от старой мебели и техники и заканчивая автомобилем. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Во всех офисах нашего МФЦ можно воспользоваться компьютерами общего доступа, а специалисты центра подскажут как правильно оформить заявку», — рассказала директор МФЦ г. о. Воскресенск Эльвира Нигматулина.

При оформлении заявки нужно выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящую дату и время, а также контактные данные. Крупногабаритные предметы из металла и технику можно вывезти бесплатно. Мебель, деревянные изделия и макулатуру придётся утилизировать за дополнительную плату.

Стоимость услуги можно узнать на странице сервиса «Вывоз ненужных вещей».

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Детсадовцев из Электрогорска приняли в отряд Юных инспекторов движения

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Детсадовцев из Электрогорска приняли в отряд Юных инспекторов движения
16 сентября 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Для воспитанников дошкольного отделения «Светлячок» при электрогорской школе №14 провели посвящение в отряд Юных инспекторов движения (ЮИД), сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В ходе посвящения сотрудники ГАИ напомнили ребятам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, а также какие есть виды пешеходных переходов.

«Хочется пожелать ЮИДовцам не только знать правила дорожного движения, но и быть примером для всех учащихся в нашем городе! Уверены, что ребята не забудут нашу встречу и все наставления, которые им дали сегодня», — отметили сотрудники Госавтоинспекции округа.
Перед посвящение в Юные инспекторы движения дошколят проверили на знание правил дорожного движения. Все ребята справились с заданиями и произнесли клятву ЮИД.

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