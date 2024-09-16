В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В микрорайоне Заря городского округа Балашиха торжественно открыли новый сквер Семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территорию выбрали по инициативе местной ветеранской организации. Ветераны участвовали в разработке концепции и названии зоны отдыха. Они предложили назвать сквер именно так, подчёркивая важность семейных ценностей и преемственности поколений. На открытие пришли супруги, прожившие в браке более полувека и те, кто только создал семью», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Площадь сквера – 1,2 га. Главная достопримечательность новой зоны отдыха – монумент, выполненный в виде истребителя МиГ-23. Он был передан Балашихе от 1-й Армии ПВО-ПРО. Памятник подчёркивает военное прошлое микрорайона Заря и его значимость в истории обороны страны.
Церемония открытия прошла в День города. На ней присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв, глава Балашихи Сергей Юров, представители городской администрации и общественных организаций.
Примечательным моментом открытия стала регистрация брака молодожёнов Ольги и Евгения Дмитриевых. После церемонии они пришли в новый сквер.
В министерстве добавили, что работы проводились по программе «Формирование современной комфортной городской среды».
Читайте также:
В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства
Лора Луганская