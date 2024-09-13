В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Московская область шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За пять лет в Подмосковье благоустроили свыше 200 общественных территорий. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня благоустройства, который отмечается в регионе 15 сентября.
«Эта новая праздничная дата совсем недавно была установлена законом Мособлдумы. За последние годы в Подмосковье созданы красивые и комфортные пространства, появились новые парки, ухоженные скверы. За пять лет благоустроено 219 общественных территорий. Наши жители позитивно воспринимают все изменения. Наш регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что в Московской области в сфере благоустройства заняты более 500 организаций и более 30 тыс. человек.
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