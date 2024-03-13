ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент в новом комплексе городского округа Балашиха ведутся работы в четырех корпусах.
Стоит отметить, что на территории нового жилого комплекса будут также построены детсад, школа и поликлиника.
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«В корпусе 1 строители полностью закончили устройство фундаментной плиты. Завершается монтаж башенного крана. Выполняется армирование вертикальных конструкции цоколя. В корпусе 2 — завершено устройство фундаментной плиты. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций цоколя. А третьем и четвертом корпусах уже начали устройство гидроизоляции», - поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева