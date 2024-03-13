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ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе

13 марта 2024, 11:21
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент в новом комплексе городского округа Балашиха ведутся работы в четырех корпусах.

«В корпусе 1 строители полностью закончили устройство фундаментной плиты. Завершается монтаж башенного крана. Выполняется армирование вертикальных конструкции цоколя. В корпусе 2 — завершено устройство фундаментной плиты. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций цоколя. А третьем и четвертом корпусах уже начали устройство гидроизоляции», - поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что на территории нового жилого комплекса будут также построены детсад, школа и поликлиника.

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В Москве мужчина напал на женщину с ножом в метро
В московском метро мужчины пырнул женщину ножом за отказ познакомиться
13 марта 2024, 11:40

Фото: iStock/BrianAJackson

В московском метро пассажир напал на девушку с ножом после отказа знакомиться с ним, сообщили в пресс-службы прокуратуры Москвы.
Молодой человек в возрасте 23 лет активно пытался сопровождать девушку до ее дома после их знакомства. Получив отказ, он напал на нее на станции «Площадь Революции», нанеся ножевые ранения в шею, голову и руку.

Пассажиры оказать пострадавшей первую помощь, а другие смогли задержать преступника до прибытия полиции.

Его передали правоохранительным органам, несмотря на попытки скрыться. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, что может повлечь за собой до 12 лет лишения свободы в соответствии со статьей 105 УК РФ. Суд решил поместить его под стражу.

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На журналиста Зыгаря* возбудили уголовное дело за фейки об армии России
13 марта 2024, 11:40

Фото: iStock/simpson

На журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело за распространение фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)», - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 27 июня 2022 года Зыгарь* на личной странице «Вконтакте» написал о событиях в Буче. В сообщении содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных.

Теперь журналисту грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В настоящее время Зыгарь не находится в России.

Напомним, в октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.

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*Внесен в реестр иноагентов на территории РФ
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В Подмосковье назвали тройку лучших МФЦ
13 марта 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Тройку лучших офисов «Мои документы» выбрали в Московской области по итогам 2023 года, при составлении рейтинга учитывалось несколько параметров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления и информационных технологий и связи региона.
«Лидерские позиции в рейтинге по итогам работы в минувшем году заняли МФЦ Лосино-Петровского городского округа, Звёздного городка и Краснознаменска. Важнейшими показателями для рейтинга являются качество оказания услуг, скорость и оценка клиентов», — цитируются в сообщении слова директора госучреждения «МО МФЦ» Галины Варгановой.
При этом по оценке заявителей лучшими по итогам года стали МФЦ Солнечногорска, Луховиц и Котельников. По показателю комфорта и транспортной доступности победу одержали офисы «Мои документы», расположенные в Дубне, Рузе и Шаховской.

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#московская область
#подмосковье
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Польские наемники согласились вступить в «ЧВК Порошенко»
Польские наемники согласились на предложение пранкеров вступить в ЧВК Порошенко
13 марта 2024, 10:58

Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Российские пранкеры Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, убедили польских наемников вступить в вымышленную частную военную компанию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Согласно выдуманной истории, Порошенко создает свою собственную частную военную фирму с высокими зарплатами и приглашает кандидатов на собеседование, пояснили пранкеры в своем Telegram-канале.

Один из польских офицеров и водолаз Майкл Киермач согласился стать инструктором в этой вымышленной организации. Он признался, что работал с украинскими военными в 73-м центре морских операций в Очакове. Однако он заявил, что не планирует участвовать в боевых действиях.

Второй поляк, Игорь Горняк, также согласился присоединиться к «ЧВК Порошенко» и выразил готовность сотрудничать с украинскими экстремистами.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Киев использовал иностранных наемников в попытках атаковать приграничные регионы России.

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#чвк
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Стройплощадку многопрофильной больницы в Балашихе обеспечили электричеством
13 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Надёжное электроснабжение обеспечили для строительной площадки на улице Корнилаева в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, где возводят многопрофильную областную больницу, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Для подключения стройплощадки к электросетям специалисты компании «Мособлэнерго» построили кабельную линию от трансформаторной подстанции ТП-5084. Протяжённость новой кабельной линии составила 200 метров», — говорится в сообщении.
Новое медучреждение станет одним из самых масштабных в Московской области. Там смогут получить помощь свыше 1100 пациентов от специалистов 26 профилей, включая кардиологов, урологов, травматологов, хирургов и пр.
Церемония закладки камня в фундамент будущей больницы состоялась 5 марта текущего года. Завершить строительство планируют в конце 2026 года.

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#минэнерго мо
#строительство
#больница
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Новый промышленный коворкинг открылся в Есипово
13 марта 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Есипово запустили в эксплуатацию современный промышленный коворкинг. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В новом комплексе резиденты смогут получить полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.

«Общий объем инвестиций в строительство и запуск третьей очереди промышленного коворкинга в формате «Подмосковье индастриал» составил порядка 800 млн рублей. На новой производственной площадке в Солнечногорском городском округе в ближайшее время будет открыто более 240 вакансий, в том числе не менее 30 для высококвалифицированных специалистов», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что в коворкинге расположено более 30 блоков, которые предназначены для размещения складских помещений и производственных площадок.

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#производство
#екатерина зиновьева
#коворкинг
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Подмосковные школьники посвятили масленичную неделю помощи бойцам СВО
13 марта 2024, 10:22

Фото: пресс-служба правительства МО

Гуманитарная акция «Неделя добрых дел» проводится в школах Московской области с 11 марта, в рамках акции ребята плетут маскировочные сети, расписывают глазурью пряники и печенье, а также пишут письма бойцам СВО. Как объяснил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, всё это отправят в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Школьники и волонтёры предложили посвятить эту масленичную неделю добрым делам. Они плетут маскировочные сети для наших бойцов, пишут им письма со словами поддержки, а также расписывают печенье и имбирные пряники. Все это мы с волонтёрами доставим «за ленточку», чтобы наши защитники почувствовали заботу и поддержку», — сказал Духин.
Он добавил, что «Неделя добрых дел» является частью большой акции «Доброе дело», которая была запущена по инициативе школьников Подмосковья в апреле 2022 года. Тогда ребята начали собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Вскоре к акции присоединились и другие жители региона. Всего с начала акции в регионе собрали более пяти с половиной тонн гуманитарных грузов.

О «Неделе добрых дел» рассказали её участники. Например, семиклассница Арина Анисимова из Королёва поделилась, что хочет сделать пряники для бойцов СВО как можно более красивыми. А восьмиклассница Василиса Абрамова из Лобни рассказала, что научилась плести маскировочные сети.

«Я считаю, что солдатам очень важна наша поддержка, она придает им уверенность и силы. Они чувствуют, что страна ими гордится», — сказала Василиса.
Директор красногорской школы №14 Наталья Грищук сообщила, что в акции участвуют не только ученики разных классов, но и их родители. А руководительница музея школы №1 в Орехово-Зуеве Татьяна Первощина рассказала, что их ребята пишут письма бойцам СВО не только во время акции, но и на постоянной основе.

Акция продлится до 15 марта. А так как она приходится на масленичную неделю, в программу вошли также мастер-классы по изготовлению блинов, которые проводят для школьников члены клуба «Активное долголетие».

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#вячеслав духин
#школьники
#гуманитарная помощь
#сво
#московская область
#подмосковье
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WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале
13 марта 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует возбуждать уголовное дело против тренера российской фигуристки Камилы Валиевой, Этери Тутберидзе, в связи с отсутствием прямых доказательств ее причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли в интервью Apnews.
«Отсутствуют доказательства, прямо связывающие тренера с делом Валиевой по допингу», — подчеркнул Ниггли.
Он также выразил недовольство тем, что за допинг была дисквалифицирована именно Валиева, а не те лица, которые могли инициировать ее употребление. Президент WADA Витольд Банка также утверждает, что первоначальная инициатива о допинге не исходила от Камилы Валиевой.

Ранее фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию в связи с нарушением антидопинговых правил. Это решение было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после обнаружения запрещенного препарата триметазидина в ее организме во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева лишили всех полученных наград, и ей запретили участие в Олимпиаде до 2025 года.

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#президент
#допинг
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В Котельниках для школьников организовали урок по доврачебной помощи
13 марта 2024, 10:13

Фото: пресс-служба городского округа Котельники

В Котельниках в школе №1 для детей провели уроки по оказанию первой помощи. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Котельники.
На примерах правила по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях проводил профессиональный инструктор тактической медицины, участник СВО с позывным Махно.

«Такие занятия проводятся регулярно во всех школах города. Ученики школы №1 сегодня не только приобрели новые знания, но и определились для себя, готовы ли они помогать другим, брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других людей», — подчеркнули в пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что благодаря таким мероприятиям для школьников, дети смогут без паники быстро и правильно помочь человеку в разных ситуациях.

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#первая помощь
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