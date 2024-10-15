В Егорьевске снесли аварийный дом на четыре квартиры

Ветхий одноэтажный дом, расположенный в посёлке Шувое городского круга Егорьевск, снесли в рамках работы по ликвидации авариных зданий, недостроев и самостроев, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры общей площадью около 310 квадратных метров, расположенный по адресу: Шувое, Фабричная улица, 18, был построен в 1948 году. Из-за большого физического и морального износа здание признали авариным, жильцов оттуда расселили и после этого долгое время дом пустовал и разрушался. В конечном итоге объект внесли в список на ликвидацию и в сентябре текущего года снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время дом полностью демонтирован, а земельный участок, который он занимал, очищен от строительного мусора.
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