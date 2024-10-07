В Ступине снесли двухэтажный аварийный дом

Многоквартирный двухэтажный дом 1967 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Жилёво городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Комитет п культуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляла около 480 квадратных метров. Дом находился рядом с железной дорогой и жилой застройкой, был признан аварийным и расселён. После этого постройка долгое время стояла заброшенной, туда имелся свободный доступ третьих лиц. Наконец здание включили в список на ликвидацию и летом текущего года снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время снос здания завершён, участок очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.
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