В Балашихе снесли многоквартирный аварийный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ликвидировали аварийное здание расселённого жилого дома. Оно располагалось на улице Кооперативной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Это был двухэтажный кирпичный жилой дом 1958 года площадью 875 кв. м. В связи с износом конструкций его признали аварийным и расселили 27 жилых помещений. Здание долгое мнение находилось в заброшенном состоянии и частично разрушилось. Прилегающая территория была замусорена. В итоге строение включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас участок полностью освобождён от аварийной постройки, строительный мусор вывезен. Что будет находиться на освободившейся территории, администрация Балашихи пока не определила.
По данным ведомства, всего на территории городского округа выявили 366 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 210 объектов, то есть 57% от общего количества.
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Лора Луганская