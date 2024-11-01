В Клину демонтировали построенный в 1950-е годы аварийный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В посёлке Туркмен городского округа Клин ликвидировали аварийный многоквартирный жилой дом. Объект находился на улице Центральной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Дом площадью 360 кв. м. был построен в 1953 году. Двухэтажное здание обследовали на техническое состояние строительных конструкций и признали аварийным. Здание включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.После расселения жильцов было решено демонтировать строение. В начале октября аварийный объект снесли. Сейчас участок свободен и расчищен от строительного мусора. На освободившейся планируют устроить газон.
По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили 253 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 182, что составляет 72% от общего количества.
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Лора Луганская